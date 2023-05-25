Завдяки використанню в Україні різко зріс попит на австралійські «картонні» БПЛА PPDS

У березні цього року стало відомо, що австралійська компанія Sypaq постачає українським військовим дешеві одноразові дрони Precision Payload Delivery System (PPDS). Вони призначені для доставлення у важкодоступні місця вантажів масою до 5 кг.

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Компанія Sypaq повідомила, що після застосування в Україні істотно зріс інтерес до «картонних» безпілотних авіаційних систем (БАС) в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Генеральний директор Sypaq Аманда Холт стверджує, що інтерес спостерігається як з боку військових, так і громадських організацій в Азійсько-Тихоокеанському регіоні й в усьому світі.

Компанія уточнила, що БПЛА використовується у різних сценаріях.

«Оператори використовують БАС для багатьох типів нових сценаріїв, що виходять за рамки її первісної конструкції», – сказала Холт.

Наприклад, PPDS може застосовуватися для встановлення датчиків, доставлення невеликих вантажів, служити як ретранслятор зв’язку або приманка.

«Україні було продано сотні безпілотних літальних апаратів», – сказав головний інженер Sypaq Росс Осборн під час проведення 16-ї Міжнародної виставки Langkawi International Maritime and Aerospace (LIMA) 2023.

У Sypaq додали, що не можуть розкрити кількість поставлених в Україну БАС із міркувань безпеки.

Джерело: janes