У «Нової пошти» стався масштабний збій в системі — неможливо ані отримати, ані надіслати посилки

В роботі поштового оператора «Нова пошта» стався масштабний збій системи, через що фактично неможливо користуватися послугами компанії. Про це повідомляють користувачі на сторінці «Нової пошти» у Facebook.

Зазначається, що спостерігаються проблеми в роботі сайту та кабінету користувача. Також неможливо отримати доступ до поштомату та забрати свої посилки. Не краща ситуація і з відділеннями. Вони фактично не працюють на приймання та видачу поштових відправлень.

У відповідь на розгнівані коментарі користувачів у «Новій пошті» відповідають, що у компанії стався технічний збій і фахівці вже працюють над його усуненням. Ми додатково звернулись за коментарями до пресслужби компанії й оновимо матеріал при появі додаткової інформації.