Збірка Windows 11 24H2 обмежить змогу встановлення на старих ПК (крайній термін випуску процесора — 2007 рік)

Оновлення Windows 11 24H2, яке Microsoft почала тестувати на початку цього місяця, має змінити підхід щодо вимог для встановлення. Але насправді це стосується дуже старих ПК та ентузіастів ретро-заліза.

Згідно з повідомленнями користувача Bob Pony на X, останні збірки Windows 11 відмовляються завантажуватися на старих процесорах, які не підтримують поки незрозумілу інструкцію під назвою POPCNT. За словами програміста Вайбхава Сагара, ця інструкція — це скорочення від population count (підрахунок населення), і використовується для «підрахунку кількості бітів у машинному слові», передає ArsTechnica.

— Bob Pony (@TheBobPony) February 11, 2024