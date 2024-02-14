Збірка Windows 11 24H2 обмежить змогу встановлення на старих ПК (крайній термін випуску процесора — 2007 рік)

Оновлення Windows 11 24H2, яке Microsoft почала тестувати на початку цього місяця, має змінити підхід щодо вимог для встановлення. Але насправді це стосується дуже старих ПК та ентузіастів ретро-заліза.

Згідно з повідомленнями користувача Bob Pony на X, останні збірки Windows 11 відмовляються завантажуватися на старих процесорах, які не підтримують поки незрозумілу інструкцію під назвою POPCNT. За словами програміста Вайбхава Сагара, ця інструкція — це скорочення від population count (підрахунок населення), і використовується для «підрахунку кількості бітів у машинному слові», передає ArsTechnica.

So HUGE discovery found in Windows 11 Version 24H2, since build 25905.

A CPU with the instruction "POPCNT" IS NOW REQUIRED!

There are various system files requiring the POPCNT CPU instruction, from the Windows 11 kernel to the USB XHCI drivers. Without POPCNT, it doesn't boot! pic.twitter.com/vCWYvzfu6k — Bob Pony (@TheBobPony) February 11, 2024

Незрозуміло, чому POPCNT стала основною інструкцією для цілої низки компонентів Windows, але схоже, що ядро Windows, системні USB- і мережеві драйвери та інші основні системні файли тепер вимагають цієї інструкції, починаючи з Windows 11 24H2.

У сучасних x86-процесорах POPCNT реалізовано як частину набору інструкцій SSE4. Для чипів Intel вона була додана як частина SSE4.2 в оригінальній архітектурі Core першого покоління під кодовою назвою Nehalem. У процесорах AMD це входить до складу SSE4a, вперше використаний у процесорах Phenom, Athlon і Sempron на основі архітектури K10. Ці архітектури датуються 2008 та 2007 роками відповідно.

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Це фактично забороняє системам Intel Core 2 Duo середини 2000-х років і раннім ПК на базі Athlon 64 взагалі завантажувати Windows 11. Зміна в основному торкнеться ентузіастів ретро-комп’ютерів, які знімають відео на YouTube в жанрі «ми встановили Windows 11 на картоплину, погляньмо, як вона працює», а не користувачів реальних систем.

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