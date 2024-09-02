Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне з 1 вересня — його впровадять «заднім числом»

Мета змін — наблизити українські акцизи до мінімального рівня, встановленого в Європейському Союзі.

Закон № 11256-2 передбачає поетапне підвищення акцизу на пальне в Україні протягом 4-х років — стартує з 1 вересня 2024 року і триватиме до 1 січня 2028 року. Ставки акцизів зростатимуть залежно від виду пального:

бензин — до 242,60 євро за 1 000 літрів;

дизельне пальне — до 177,60 євро за 1 000 літрів;

пропан-бутан (LPG, автогаз) — до 55,60 євро за 1 000 літрів.

Як повідомляє Судово-юридична газета, очікується, що з цими змінами ціни на пальне до кінця року зростуть приблизно на 1,5-2 гривні: бензин — до 57,42 гривні за літр, а дизельне пальне — до 55,58 гривні за літр.

Тим часом з 1 січня 2028 року, згідно з карткою закону, ставки акцизів досягнуть наступних рівнів:

бензин — 359 євро за 1 000 літрів;

дизельне пальне — 330 євро за 1 000 літрів;

автогаз — раніше ставка мала становити 250 євро за 1 000 літрів, а наразі її залишили на рівні 70 євро.

У пояснювальній записці до закону зазначається, що підвищення акцизів на пальне допоможе збільшити бюджетні надходження до державного бюджету: