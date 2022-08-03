Земля почала обертатися швидше і оновила рекорд найкоротшої доби — її тривалість 29 червня 2022 року виявилася на 1,59 мс менша за стандартні 24 години

Цього року Земля прискорила обертання навколо своєї осі настільки, що було зафіксовано найкоротшу добу з того часу, як вчені почали використовувати атомний годинник для вимірювання швидкості її обертання. 29 червня 2022 року Земля зробила один оборот на 1,59 мілісекунди швидше за стандартні 24 години. Це черговий рекорд із серії, яка фіксувалася останніми роками.

Вважається, що Земля робить повний оберт навколо своєї осі за 86400 секунд або 24 години. Однак вимірювання, що проводяться за допомогою атомного годинника, показують, що Земля поступово сповільнюється. Таким чином, повний оборот займає трохи більше часу. Але останніми роками спостерігається зворотний процес – Земля прискорила своє обертання. У 2020 році повідомлялося, що планета досягла 28 найкоротших днів з того часу, як у 1960-х роках почалися точні щоденні вимірювання з використанням атомного годинника. Найкоротший день у 2020 році (19 липня) становив -1,47 мілісекунди.

Земля продовжувала швидко обертатися у 2021 році, хоча найкоротший день року у 2021 році був трохи довшим, ніж у 2020 році. 2022 року обертання Землі знову прискорилося до рекордних значень. 29 червня Земля встановила новий рекорд найкоротшого дня епохи атомного годинника: -1,59 мілісекунди. Через місяць планета трохи не дотягнула до цього рекорду – 26 липня тривалість дня склала -1,50 мілісекунди.

На наступному графіку показано, як коливалася тривалість доби останніми роками (за даними IERS, International Earth Rotation and Reference Systems Service). Очевидно спостерігається тенденція до скорочення доби та прискорення обертання Землі.

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Вузькі зазубрені списи на графіку є результатом місячного обертання Місяця навколо Землі. Довші та плавніші хвилі – найкоротші дні припадають приблизно на липень кожного року – пов’язані з рухами в атмосфері Землі.

Така зміна швидкості обертання планети може бути пов’язана з процесами у внутрішніх чи зовнішніх шарах Землі, океанах, припливах чи навіть кліматі. Також це може бути пов’язане з коливанням Чандлера – невеликим нерівномірним зміщенням географічних полюсів Землі поверхнею земної кулі.

Раніше для коригування всесвітнього скоординованого часу із середнім сонячним часом вчені іноді вдавалися до додавання однієї додаткової секунди до доби – високосної секунди. Востаннє це відбулося у 2016 році. Але якщо швидке обертання Землі продовжиться, це може призвести до появи першої в історії негативної високосної секунди. Таким чином, наш годинник повинен буде пропустити одну секунду, що потенційно може створити проблеми для IT-систем.

Джерело: timeanddate