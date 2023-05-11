Google представила телефон Pixel 7a ($500), планшет Pixel Tablet ($500) та складаний смартфон Pixel Fold ($1800)

На презентації Google I/O компанія представила три нових пристрої Pixel: телефон Pixel 7a, планшет Pixel Tablet та доладний смартфон Pixel Fold. Для тих, хто стежить за новинами, їхній зовнішній вигляд не стане несподіванкою, сьогодні вони стали доступними для замовлення.

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Google Pixel 7a

Смартфон Google Pixel 7a отримав покращену камеру, екран з частотою 90 Гц та бездротову зарядку – вперше для серії A. Усередині телефону (як і в інших представлених сьогодні пристроїв) працює процесор Google Tensor G2.

Тип та розмір екрана такий самий, як і в торішній моделі – 6,1” OLED. Підвищена частота початково вимкнена, з її увімкненням зображення стає помітно плавнішим. Дисплей на 25% яскравіший за Pixel 6a. Камера має роздільну здатність 64 МП (проти 50 МП у Pixel 7 і 7 Pro) та оптичну стабілізацію. Ширококутник та селфі-камера – по 13 МП.

Батарея місткістю 4385 мАч трохи менша за акумулятор 4410 мАг у Pixel 6A. Google стверджує, що Pixel 7a може працювати до 72 годин без заряджання в режимі екстремального енергоощадження. Потужність звичайної зарядки 18 Вт (зарядного пристрою немає в комплекті). Бездротове заряджання забезпечує 7,5 Вт.

Телефон отримав алюмінієву раму, захист Gorilla Glass 3 спереду та композитний пластик ззаду. Корпус захищений від вологи та пилу за стандартом IP67. Смартфон виконаний у трьох звичайних кольорах та кораловому.

Смартфон трохи більший за попередника – не тільки за розміром, а й у ціні. Pixel 7 коштує $499. Очевидно, за додаткові $50 Google продає більшу кількість оперативної пам’яті та оновлену камеру.

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Планшет Google Pixel

Планшет Pixel теж коштує $499 і головна його особливість, мабуть, не в самому пристрої, а в універсальній підставці / зарядній станції / бездротовій колонці. 11-дюймовий планшет здалеку може здатися пластиковим, але це не так: у нього алюмінієва рамка. Ще одна унікальна особливість – наявність апаратної кнопки Google Home для швидкого доступу до пристроїв розумного будинку.

РК-екран Pixel Tablet має роздільну здатність 2560 x 1600, співвідношення його сторін 16:10. У планшеті також встановлений процесор Tensor G2. Оперативна пам’ять 8 ГБ, накопичувач – 128 або 256 ГБ. Є роз’єм USB-C з можливістю зарядки та Wi-Fi – варіантів 5G та LTE не передбачено.

Спереду та ззаду розташовано по одній 8 МП камері. Звук відтворюють чотири динаміки, голос під час відеодзвінків передають три мікрофони. Сканер відбитків пальців вбудований у кнопку увімкнення. Pixel Tablet доступний у чотирьох кольорах: білому, світло-рожевому, темно-зелена модель має чорну рамку.

Google Pixel Fold

Найбільший ажіотаж викликає перший складаний телефон компанії. Ціна Pixel Fold не стане важливою конкурентною перевагою, як дехто припускав: він коштує $1799. Смартфон сприймається двояко: з одного боку він успадкував дизайн демократичної серії Pixel, з іншого – це преміальний пристрій із якісним шарніром та збіркою. Але ці широкі рамки довкола екрану…

У складеному вигляді це 5,8-дюймовий смартфон з OLED-екраном та частотою оновлення 120 Гц. Завдяки пропорціям та специфіці рамок Pixel Fold у розкритому вигляді нагадує мініпланшет з екраном 7,6”. Зовнішній екран з роздільною здатністю 1080 x 2092 пікселів досягає яскравості 1550 ніт, а внутрішній, а також OLED з роздільною здатністю 2208 x 1840 – 1450 ніт. Кожен дисплей оснащений 8,3 МП селфі-камерою. На тильній стороні потрійний об’єктив: 48 МП основна камера, 10,8 МП ширококутний та 10,8 МП телевік.

Усередині Pixel Fold працює той самий чип Tensor G2 разом з 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 256 або 512 ГБ. Акумулятор на 4800 мАч підтримує швидке заряджання потужністю до 30 Вт або бездротову Qi. Преміальна модель теж не має зарядного пристрою в комплекті.

Товщина Google Pixel Fold в закритому стані – 12 мм, що досить непогано у порівнянні з конкурентами. Прозір щільний, великого внутрішнього простору немає. Через це на екрані формується складка, яка зовсім не заважає у розгорнутому стані (принаймні поки пристрій новий). Кольорів пропонується два: чорний та білий.

Джерело: The Verge