Новини Софт 05.12.2023 о 16:00 comment views icon

Знайомтесь, Kino — програма для професійної роботи з відео на iPhone від розробника Halide

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Реліз Kino запланований на лютий 2024-го.

Halide — популярна програма для фото, яка вийшла у 2017 році й надала можливості зйомки та редагування зображень у форматі Raw, ніколи не отримає підтримку відео. Натомість його розробник, стартап Lux, запускає окремий застосунок під назвою Kino, який може розвинути нещодавно отриману в iPhone опцію Log для відео.

Log — це колірний профіль, який є на деяких професійних відеокамерах і тепер також доступний на iPhone 15 Pro і Pro Max. Він зберігає інформацію про зображення у світлих і затінених областях, що забезпечує більшу гнучкість у редагуванні кольорів і контрастності в постпродакшні.

«Log-відео для кінематографістів — це те ж саме, що Raw для фотографів. Це потужний файловий формат, який забезпечує розширені можливості редагування», — каже співзасновник Halide Бен Сандофскі.

Інформації про функції Kino небагато, а ціни ще не розголошуються. Сандофскі каже, що він використовував «просту версію» програми Kino для запису свого відеооголошення (на відео нижче), але не вдавався в деталі.

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