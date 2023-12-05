Знайомтесь, Kino — програма для професійної роботи з відео на iPhone від розробника Halide

Реліз Kino запланований на лютий 2024-го.

Halide — популярна програма для фото, яка вийшла у 2017 році й надала можливості зйомки та редагування зображень у форматі Raw, ніколи не отримає підтримку відео. Натомість його розробник, стартап Lux, запускає окремий застосунок під назвою Kino, який може розвинути нещодавно отриману в iPhone опцію Log для відео.

Log — це колірний профіль, який є на деяких професійних відеокамерах і тепер також доступний на iPhone 15 Pro і Pro Max. Він зберігає інформацію про зображення у світлих і затінених областях, що забезпечує більшу гнучкість у редагуванні кольорів і контрастності в постпродакшні.

«Log-відео для кінематографістів — це те ж саме, що Raw для фотографів. Це потужний файловий формат, який забезпечує розширені можливості редагування», — каже співзасновник Halide Бен Сандофскі.

Інформації про функції Kino небагато, а ціни ще не розголошуються. Сандофскі каже, що він використовував «просту версію» програми Kino для запису свого відеооголошення (на відео нижче), але не вдавався в деталі.