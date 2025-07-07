«Знести» Xbox і Copilot: Windows 11 25H2 дозволить видаляти системні програми

Windows 11 нарешті дозволяє навести лад: частину блотвару можна прибрати офіційно

У Microsoft наче почули благання мільйонів користувачів, які роками скаржились на непотрібні програми у Windows. З оновленням Windows 11 25H2 компанія вирішила трохи розчистити простір. Тепер у користувачів з’явиться офіційний спосіб позбутися вбудованих застосунків, які часто називають «блотваром» (програмне забезпечення, яке зазвичай встановлюється разом з операційною системою або новим пристроєм).

Оновлення ОС вже доступне для тестування учасникам програми Insider в Dev і Beta-каналах (збірки 26200.5670 і 26120.4520 відповідно). І хоча в цій версії не обіцяють кардинальних змін інтерфейсу, одна функція точно змусить багатьох зрадіти — можливість видаляти системні програми через графічний інтерфейс.

Раніше для цього треба було лізти в PowerShell, запускати незрозумілі багатьом команди або шукати сторонній софт для «роздутої» Windows. Тепер усе стало простіше — достатньо скористатися новим пунктом у групових політиках (Group Policy) Windows 11 під назвою:

Remove default Microsoft Store packages from the system.

Виникає цілком логічне питання — що ж Microsoft дозволяє видалити? У списку опинилися знайомі обличчя, як от Clipchamp, Windows Media Player, Windows Terminal, Notepad та ще кілька програм, які у вас, можливо, не відкривались жодного разу.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

При активації цієї політики в реєстрі з’явиться ключ:

HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Appx\RemoveDefaultMicrosoftStorePackages,

а кожен підключ — це окрема програма, яку система має видалити.

Важливо: за замовчуванням ця політика вимкнена, тож нічого автоматично не зникне. І ще один важливий нюанс — користувачі версії Windows 11 Home залишаються без цієї опції, бо редактор групових політик доступний лише у версіях Pro та вище. Усе як завжди — хочеш трохи більше контролю, купуй дорожчу версію.

Це не революція, але вже щось. Microsoft дає користувачам більше контролю, хоч і не всім. Можливість позбутися «зайвого» з коробки — це крок у правильному напрямку. Ну а для користувачів Home, схоже, PowerShell ще довго залишиться найкращим другом. Звісно, якщо є бажання заморочуватися видаленням зайвого з системи. Ще більше навести лад покликана нова функція автоматичного сортування програм.

Джерело: neowin