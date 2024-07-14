Valve, власник Steam — невелика компанія з величезними зарплатами, це з’ясував суд

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Судові документи свідчать, що Valve, власник магазину ігор Steam та виробник консолі Steam Deck, має невеликий штат і величезний зарплатний фонд.

Дані були оприлюднені в рамках активного позову до Valve від інді-розробника ігор Wolfire Games. Позивач стверджує, що Valve несправедливо домінує в індустрії комп’ютерних ігор через те, як працює сервіс Steam. Хоча значна частина інформації у справі була прихована, творець SteamDB Павло Джундік опублікував посилання на дані у своєму обліковому записі X. Пізніше сам документ був видалений, але The Verge згодом опублікував невідредаговані фінансові дані з документа в таблиці.

Дані свідчать, що Valve має чотири відділи: адміністрування, ігри, Steam і апаратне забезпечення. Фінансові дані та кількість співробітників для кожного з цих підрозділів охоплюють період з 2003 по 2021 рік. Станом на 2021 рік у Valve працювало 336 співробітників. Цілком імовірно, що загальна кількість персоналу наразі вища, частково завдяки успішному запуску Steam Deck на початку 2022 року, що майже напевно змусило апаратний відділ Valve найняти більше людей.

Лише 79 співробітників Valve працювали над Steam у 2021 році. Валова оплата членів команди Steam становила $76 446 633. У розділі «Ігри» у 2019 році Valve досягла максимуму у 201 співробітника з валовою зарплатнею $236 798 782. У 2021 році в розділі «Адміністратор» працювало лише 35 співробітників, але валова зарплата сягала величезних $157 999 567.

Попри те, що інформація про загальну кількість працівників ігор є цікавою, немає даних про доходи та прибутки Valve. Однак нові дані підтверджують інформацію з опублікованого довідника Valve — у ньому компанія стверджує, що прибуток на одного працівника «вищий, ніж у Google, Amazon або Microsoft».

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Джерело: The Verge

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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