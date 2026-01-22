"Зоряна брама": OpenAI компенсує здорожчання електрики через роботу ЦОД Stargate

Depositphotos

OpenAI зобов’язується “платити за себе”, щоб дата-центри штучного інтелекту Stargate не підвищували рахунки за електроенергію. Компанія фінансуватиме модернізацію електромереж і навіть гнучкі навантаження для зменшення тиску на енергосистему/

Це відбувається на тлі попередження Дональда Трампа про те, що американці не повинні “покривати витрати” за ШI-дата-центри. Після його закликів до ШI-компаній “платити за себе”, а також слідом за Microsoft, технологічний гігант OpenAI оголосив, що діятиме саме так у межах масштабного проєкту Stargate, спрямованого на досягнення AGI. У пресрелізі компанія заявила, що кожен майданчик Stargate матиме власний план Stargate Community.

Stargate підтвердила, що впевнено рухається до цілі розширення ШІ-інфраструктури у США до 10 ГВт до 2029 року і вже “суттєво перевищила половину” запланованих потужностей. У міру запуску майданчиків у Техасі, Нью-Мексико, Вісконсині та Мічигані OpenAI заявила: “Ми зобов’язані співпрацювати з громадами, щоб наші кампуси Stargate будувалися та працювали так, щоб зміцнювати місцеві спільноти й демонструвати, що ми є хорошими сусідами”. Втім, не секрет, що сама OpenAI є збитковою як мінімум до 2030 року, а Ілон Маск публічно захейтил Stargate за шахрайство через те, що “в них немає грошей”. Більш песимістичні фінансові аналітики кажуть, що OpenAI збанкрутує вже у 2027 році.

Вплив ШІ-дата-центрів на місцеві громади став гострою темою на тлі буму інфраструктурних проєктів. Повідомлення про різке зростання цін на енергію, дефіцит води та інші проблеми затьмарили прогрес великих компаній, а споживання енергії та її вартість стали особливо чутливими питаннями. У відповідь OpenAI заявила, що кожен майданчик Stargate “матиме власний локально адаптований план Stargate Community”, сформований “на основі зворотного зв’язку громади та місцевих потреб”.

Ключове зобов’язання полягає в тому, що OpenAI “бере на себе оплату енергоспоживання, щоб наша діяльність не підвищувала ваші тарифи на електроенергію”. Запропоновані заходи включають створення нових виділених джерел генерації та систем зберігання енергії за рахунок проєктів Stargate, а також збільшення потужностей генерації й пропускної здатності мереж — також за кошти OpenAI. Серед прикладів компанія назвала “фінансування додаткової генерації та модернізації мереж, яких потребує наше навантаження”, та розвиток “гнучких навантажень” для зниження споживання дата-центрами в пікові періоди. Крім того, компанія заявила про наміри мінімізувати використання води та застосовувати інноваційні системи охолодження, а також інвестувати у створення робочих місць.

Проєкт Stargate, оголошений рівно рік тому, є ініціативою OpenAI на $500 млрд, профінансованою за участі SoftBank, OpenAI, Oracle та MGX. Серед технологічних партнерів — Arm, Microsoft, Oracle та Nvidia. Stargate є ключовим елементом стратегії OpenAI з наближення до AGI — загального штучного інтелекту, який зазвичай описують як систему, загалом розумнішу за людину.

