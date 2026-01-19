Новини ШІ 19.01.2026 comment views icon

OpenAI може залишитися без коштів уже до середини 2027 року, — аналітики

Андрій Шадрін

OpenAI може залишитися без коштів уже до середини 2027 року, — аналітики
Прогнозів щодо еволюції ШІ не бракує — від утопії до остаточного занепаду усталених індустрій. Утім, The New York Times робить конкретну ставку: через 18 місяців OpenAI може опинитися без грошей на тлі своїх ШІ-проєктів.

Згідно з зовнішнім звітом минулого року, очікувалося, що OpenAI “спалить” $8 млрд у 2025 році, а до 2028 року ця сума зросте до $40 млрд. Враховуючи, що компанія, за повідомленнями, прогнозує вихід на прибутковість лише до 2030 року, арифметика виглядає очевидною. “Кругова” економіка може закрутитися в зашморг Сема Альтмана, адже його проєкти передбачають витрати на дата-центри в обсязі $1,4 трлн.

Як зазначає Себастіан Маллабі, економіст із Ради з міжнародних відносин (Council on Foreign Relations), навіть якщо OpenAI перегляне ці обіцянки, навіяні “закоханістю”, і “розплачуватиметься з іншими своїми переоціненими акціями“, фінансову прірву все одно доведеться долати. І Маллабі не єдиний, хто так вважає: Bain & Company торік повідомляла, що навіть за найкращого сценарію в індустрії залишається щонайменше “чорна діра” на $800 млрд.

Фінансовий експерт доречно окреслює проблему в цілому: питання не в тому, чи стане користувацький ШІ технологічно вкоріненим, а в тому, чи матиме сенс економіка його розробки в середньо- та довгостроковій перспективі. Аналітик зауважує, що теоретично інвестори “мали б перекинути міст між появою великої технології та майбутніми прибутками”, однак багато ШІ-компаній, схоже, спалюють готівку значно швидше, ніж здатні генерувати дохід.

Маллабі підкреслює, що новачки перебувають у значно гіршому становищі, ніж “старі” компанії на кшталт Microsoft чи Meta, адже ті мали прибуткові бізнеси ще до появи ШІ й можуть (буквально) дозволити собі дочекатися періоду, коли ці “залізяки” почнуть приносити плоди. За його словами, більшість людей користується безкоштовними сервісами й без вагань переходить до конкурентів, щойно звичний бот додає рекламу або обмеження на використання — що підтверджується різноманіттям доступних нині альтернатив для найрізноманітніших завдань.

Маллабі також віддає належне “гравітаційному полю” генерального директора OpenAI Сема Альтмана, яке притягнуло $40 млрд інвестицій — суму, більшу за будь-який інший приватний раунд фінансування в історії, навіть більшу за $30 млрд Saudi Aramco. Різниця в тому, що Aramco, як і інші компанії після IPO, мала бізнес-модель і прибутковість — того, чого OpenAI наразі не має.

Фінансовий “уроборос” ШІ виглядає готовим пожерти власний хвіст, але є аргумент, що змія втратить лише свою новішу частину. У цьому було б певне іронічне забарвлення — якби ринок ШІ втратив одного чи кількох гравців, які стояли біля його витоків.

Джерело: TomsHardware

