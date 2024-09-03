Ганімед під ударом: астероїд, у 20 разів більший за «вбивцю динозаврів», розвернув супутник Юпітера

Астероїд, який зіткнувся з Ганімедом, найбільшим супутником Юпітера, виявився у 20 разів більшим за той, що спричинив вимирання динозаврів на Землі.

Катастрофічна подія сталася приблизно 4 мільярди років тому. Внаслідок удару Ганімед змінив своє положення так, що кратер від зіткнення тепер спрямований у протилежний від Юпітера бік.

Комп’ютерне моделювання показало, що діаметр астероїда становив приблизно 300 кілометрів. Він врізався в поверхню Ганімеда під кутом 60–90 градусів. Удар створив початковий кратер шириною до 1600 кілометрів, який частково заповнився уламками породи та пилом, викинутими під час зіткнення.

Доктор Наоюкі Хірата з Університету Кобе в Японії пояснює, що характерні борозни на поверхні Ганімеда довго вважали залишками множинних концентричних кілець, утворених внаслідок удару гігантського астероїда. Однак досі було незрозуміло, наскільки сильним був цей удар і як він вплинув на супутник Юпітера.

У своєму дослідженні, опублікованому в Scientific Reports, Хірата описує, як центр системи борозен вказує майже прямо в бік, протилежний Юпітеру. Це могло статися, якщо астероїд, який вдарив Ганімед, додав додаткової ваги до зони удару, дестабілізуючи супутник і змусивши його повернутися навколо своєї осі.

Зіткнення мало драматичні наслідки для Ганімеда, діаметр якого перевищує 4800 кілометрів, що робить його більшим за Меркурій. Удар «повністю знищив первісну поверхню» супутника та вплинув на його внутрішню структуру, де, на думку вчених, прихований солоний океан.

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Подальші докази на підтвердження або спростування теорії Хірати можуть надійти від зонда Juice Європейського космічного агентства, який минулого року вирушив до Юпітера та його супутників. У межах своєї місії космічний апарат шукатиме джерела води та енергії, необхідні для життя на супутниках Юпітера.

Джерело: The Guardian, Phys