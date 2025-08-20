Google представила Pixel Watch 4 із ШІ-тренером та Pixel Buds 2a з ANC

Pixel Watch 4 / Google

На додачу до смартфонів серії Pixel 10 компанія Google також представила декілька нових носимих пристроїв: смартгодинник Pixel Watch 4 та бездротові навушники Pixel Buds 2a й оновлені Pixel Buds Pro 2.

Pixel Watch 4

Модель Pixel Watch 4 отримала оновлений вигнутий дисплей, який на 10% більший за екран Pixel Watch 3 і може досягати яскравості 3000 ніт. Годинник випускається у двох розмірах — 41 мм та 45 мм.

Автономність теж покращилась. Компанія заявляє про роботу до 40 годин від одного заряду. Це означає, що годинник можна використовувати цілодобово, включно з відстеженням сну. Також швидкість зарядки зросла на 25% у порівнянні з попередником. Вперше Google створила смартгодинник із врахуванням зручності ремонту: тепер замінити акумулятор чи екран значно простіше.

Pixel Watch 4 підтримує супутникові SOS-комунікації. Це дозволяє зв’язуватися зі службами порятунку навіть тоді, коли недоступні мобільна мережа чи Wi-Fi. Ця функція вперше з’явилася у смартфонах серії Pixel 9.

Годинник відстежує понад 40 видів тренувань, включно з йогою та кікбоксингом. А ще він отримав персонального ШІ-тренера, який буде доступний передусім користувачам Fitbit Premium. Щодо здоров’я, Pixel Watch 4 оснащений застосунком для ЕКГ та надсилатиме повідомлення про нерегулярний ритм серця. Абсолютно нова функція — виявлення зупинки серця: у такому випадку годинник автоматично викликає екстрені служби. Всі дані відображаються у єдиній інтегрованій панелі.

Пристрій створений із врахуванням спільної роботи з Google Gemini. Для цього він отримав новий динамік і функцію активації підняттям зап’ястя. Gemini використовує дані з різних застосунків пристрою, щоб давати більш персоналізовані відповіді.

Смартгодинник Pixel Watch 4 надійде у продаж з 9 жовтня за ціною від $349.

Pixel Buds 2a

У 2025 році Google додала активне шумопоглинання (ANC) у свою “бюджетну” лінійку навушників. Pixel Buds 2a стали першими навушниками серії A, які отримали ANC. Однак водночас зросла ціна.

Новинка запозичила дизайн у Pixel Buds Pro 2: тепер замість “стабілізуючої дуги” використовується система фіксації, що регулюється поворотом, яка забезпечує щільну й водночас комфортну посадку. Це також найлегші та найменші навушники серії A. Вони захищені від пилу та вологи за стандартом IP54 (тільки самі навушники), тоді як зарядний кейс отримав захист IPX4.

Головна інновація — ANC із системою Silent Seal 1.5 та режимом прозорості. Навушники оснащені оновленими 11-мм драйверами, підтримкою просторового аудіо та налаштуванням звуку через 5-смуговий еквалайзер.

За продуктивність відповідає чип Tensor A1, той самий, що стоїть у Pixel Buds Pro 2. Він дозволяє обробляти звук у 90 разів швидше за швидкість звуку, адаптуючи шумозаглушення до оточення. Завдяки чипу підтримуються функції Gemini та інші ШІ-можливості.

Ще одна перевага — збільшений час роботи: до 10 годин від навушників і ще 17 годин із кейсом. З увімкненим ANC ці показники становлять 7 і 13 годин відповідно, що все одно краще, ніж у попередньої моделі.

Pixel Buds 2a доступні для попереднього замовлення вже сьогодні за ціною $130, що на $30 дорожче за попередню модель. У продажу вони з’являться 9 жовтня у двох кольорах: Hazel та Iris.

Pixel Buds Pro 2

Google оголосила про оновлення для Pixel Buds Pro 2. Найпомітніша зміна — новий колір Moonstone, який гармоніює з такою ж версією кольору смартфонів серії Pixel 10.

Крім того, у вересні Pixel Buds Pro 2 отримають низку нових функцій через оновлення ПЗ:

Loud Noise Protection — автоматично знижує гучність раптових гучних звуків (наприклад, поїзд на станції), але не підходить для різких імпульсних шумів на кшталт вибухів чи феєрверків.

Adaptive Audio — регулює гучність залежно від рівня шуму навколо.

Керування дзвінками жестами голови — можна відповідати чи відхиляти дзвінки кивком або похитуванням.

Розширена обробка голосу для Gemini Live — нові алгоритми приглушують фонові шуми та краще виділяють голос користувача під час взаємодії з ШІ-асистентом.

Попередні замовлення на оновлені Pixel Buds Pro 2 відкриті вже сьогодні.

Джерело: engadget 1, 2, 3