Нейромережа DALL-E тепер може редагувати фрагменти зображення через ChatGPT

OpenAI випустила оновлення для нейромережі DALL-E, яке дозволяє редагувати зображення в ChatGPT.

Користувачі отримають:

інструменти редагування зображень прямо під час використання DALL-E у мобільній та вебверсії ChatGPT;

пропозиції по стилю, які повинні допомогти створювати зображення.

Як це буде виглядати?

Інтеграція DALL-E з ChatGPT допоможе суттєво спростити процес створення зображень. Замість написання складних промтів користувач тепер просто вказує, що хоче побачити, і ШІ здійснить решту роботи.

Оновлення буде корисно, в першу чергу, початківцям.

You can now edit DALL·E images in ChatGPT across web, iOS, and Android. pic.twitter.com/AJvHh5ftKB — OpenAI (@OpenAI) April 3, 2024

Завдяки підказкам можна обрати певний стиль зображення: ксилографія, готика, синтвейв, рисунок від руки і т.д. Доступний попередній перегляд.

You can also get inspiration on styles when creating images in the DALL·E GPT. pic.twitter.com/mRrkwJKHyq — OpenAI (@OpenAI) April 3, 2024

До цього Microsoft випустила інтеграцію генеративного штучного інтелекту DALL-E у Paint для всіх користувачів Windows 11. Завдяки DALL-E 3 стало можливо генерувати зображення прямо в Microsoft Paint та використовувати можливості ChatGPT від OpenAI. Ця функція доступна через бокову панель Cocreator у Paint.

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