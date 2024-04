Нейромережа DALL-E тепер може редагувати фрагменти зображення через ChatGPT

OpenAI випустила оновлення для нейромережі DALL-E, яке дозволяє редагувати зображення в ChatGPT.

Користувачі отримають:

Інтеграція DALL-E з ChatGPT допоможе суттєво спростити процес створення зображень. Замість написання складних промтів користувач тепер просто вказує, що хоче побачити, і ШІ здійснить решту роботи.

Оновлення буде корисно, в першу чергу, початківцям.

You can now edit DALL·E images in ChatGPT across web, iOS, and Android. pic.twitter.com/AJvHh5ftKB

Завдяки підказкам можна обрати певний стиль зображення: ксилографія, готика, синтвейв, рисунок від руки і т.д. Доступний попередній перегляд.

You can also get inspiration on styles when creating images in the DALL·E GPT. pic.twitter.com/mRrkwJKHyq

— OpenAI (@OpenAI) April 3, 2024