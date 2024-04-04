Технології Новини 04.04.2024 о 17:21 comment views icon
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Нейромережа DALL-E тепер може редагувати фрагменти зображення через ChatGPT

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Ігор Шелудченко

Автор новин

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OpenAI випустила оновлення для нейромережі DALL-E, яке дозволяє редагувати  зображення в ChatGPT.

Користувачі отримають:

  • інструменти редагування зображень прямо під час використання DALL-E у мобільній та вебверсії ChatGPT;
  • пропозиції по стилю, які повинні допомогти створювати зображення.

Як це буде виглядати?

Інтеграція DALL-E з ChatGPT допоможе суттєво спростити процес створення зображень. Замість написання складних промтів користувач тепер просто вказує, що хоче побачити, і ШІ здійснить решту роботи.

Оновлення буде корисно, в першу чергу, початківцям.

Завдяки підказкам можна обрати певний стиль зображення: ксилографія, готика, синтвейв, рисунок від руки і т.д. Доступний попередній перегляд.

До цього Microsoft випустила інтеграцію генеративного штучного інтелекту DALL-E у Paint для всіх користувачів Windows 11. Завдяки DALL-E 3 стало можливо генерувати зображення прямо в Microsoft Paint та використовувати можливості ChatGPT від OpenAI. Ця функція доступна через бокову панель Cocreator у Paint.

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

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