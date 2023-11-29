Новини Софт 29.11.2023 о 14:58 comment views icon

DALL-E 3 тепер доступний усім охочим прямо в Paint

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Юрій Орос

Автор новин

DALL-E 3 тепер доступний усім охочим прямо в Paint

Microsoft випустила інтеграцію генеративного штучного інтелекту DALL-E у Paint для всіх користувачів Windows 11. Завдяки DALL-E 3 стало можливо генерувати зображення прямо в Microsoft Paint та використовувати можливості ChatGPT від OpenAI. Ця функція доступна через бокову панель Cocreator у Paint.

Нове оновлення тепер доступне для всіх, а не лише учасникам програми Insider, передає WindowsLatest. Функція Microsoft Paint Cocreator була доступна в Windows 11 на каналах Canary та Dev з вересня, а нещодавно вона стала доступною для користувачів на каналі Release Preview. Починаючи з цього тижня, можна буде спробувати DALLE-3 в Microsoft Paint у загальній збірці Windows 11.

Щоб скористатися функцією після того, як вона оновиться на вашому пристрої, треба відкрити порожній аркуш Paint і натиснути кнопку Cocreator у правій частині панелі інструментів. Далі треба дати DALL-E від Microsoft опис того, що потрібно створити.

Результати роботи штучного інтелекту Paint доволі точно відтворюють опис. Також є змога переглянути інші варіанти ілюстрацій на бічній панелі Cocreator у Paint.

DALL-E 3 тепер доступний усім охочим прямо в Paint

Для новачків передбачений «посібник» із чотирьох кроків, які допоможуть розібратися з новою функцією Paint.

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