Мінкульт “з’ясовує стосунки” з Meta та YouTube – сторінки українців продовжують блокувати, а канали на відеоплатформі фіксують падіння трафіку

Олександр Ткаченко повідомив, що Мінкульт надіслав листа в YouTube та провів зустріч з командою Meta.

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Очільник Міністерства культури України дав інтерв’ю виданню liga.net, в якому поскаржився на падіння трафіку українських ресурсів на YouTube, зокрема тих, що беруть участь в національному телемарафоні.

«Нещодавно ми помітили певне зменшення трафіку. У таких випадках ми реагуємо. Зокрема, це стосувалося не тільки ресурсів, які були в телемарафоні, але і 24 каналу та інших».

Ткаченко сказав, що Мінкульт надіслав листа в YouTube і нині там проводять перевірку – зараз на деяких каналах спостерігається поновлення трафіку. Також 13 квітня була проведена зустріч з Meta (Facebook) з приводу блокування сторінок українців чи інформаційних ресурсів, які розповідають про війну.

«Якщо йдеться про санкційну політику стосовно росіян чи ресурсів на кшталт Страна, ми також звертаємося. Але вони періодично народжуються заново, і тут потрібно постійно це відстежувати, звертатимемо увагу на це».

Раніше до Meta зверталося Мінцифри з проханням підвищити якість модерування — щоб публікації українців більше не приховували, а їхні акаунти не блокували безпідставно. Компанія згодом виділила окрему команду, яка мала швидко реагувати на необґрунтоване блокування контенту українців.

Основні причини блокування в основному пов’язані з далекою від ідеальної роботою автоматичних алгоритмів Facebook та надмірною активністю російських ботів, що масово скаржаться на публікації українців.