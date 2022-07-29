Блокування українських блогерів в Facebook та Instagram — Мінцифри звернулась до Meta з проханням підвищити якість модерування

Міністерство цифрової трансформації України офіційно звернулося до американської корпорації Meta Platforms з проханням підвищити якість модерування — щоб публікації українців більше не приховували, а їхні акаунти не блокували безпідставно. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Не секрет, що системи модерації Meta, якій належать соцмережі Facebook та Instagram, а також месенджер WhatsApp, зламана наразі не справляється з російською пропагандою та ботами — з початку повномасштабної війни українські користувачі масово стикаються з проблемою блокуванням постів та акаунтів в соцмережах. І наразі ця проблема стоїть особливо гостро. Востаннє ми поверталися до обговорення цієї важливої теми у травні, коли Михайло Федоров зустрічався з президентом з глобальних питань Meta Ніком Клеггом та, серед іншого, обговорював гостру блокування українського контенту в Facebook та Instagram — тоді нам обіцяли, що незабаром ситуація покращиться, проте помітних зрушень у системі модерації досі немає.

В Мінцифри розповіли, що підтримують зв’язок з Meta, яка навіть виділила для цього окрему команду, щоб швидко реагувати на запити щодо необґрунтованого блокування контенту українців. Майже всі ці запити отримують позитивне рішення — акаунти активістів, волонтерів, блогерів розблоковують (в Мінцифри кажуть, що за останні місяці допомогли розблокувати десятки сторінок публічних людей), однак глобально це нічого не змінює, наголошують в міністерстві.

«У нас триває жорстока війна, тому несправедливо модерувати український контент за правилами мирного часу. Соцмережі створені для того, щоб розповідати правду. Мільйони українців із першого дня війни об’єдналися та діють як єдиний інформаційний фронт. Поширюють новини в соцмережах, збирають кошти для армії, медиків та людей, які все втратили. Кожен активіст, блогер, волонтер використовує свою довіру та репутацію для доброї справи» Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України.

28 липня Мінцифри вчергове звернулося до Meta з приводу масових блокувань постів і акаунтів блогерів, медіаспільноти, активістів та звичайних користувачів у соцмережах Facebook та Instagram. Офіційний лист (копія — нижче) з проханням покращити процеси модерації українського контенту за підписом Михайла Федора адресували президенту з глобальної політики корпорації Meta Ніку Клеггу.

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Чому це відбувається (блокування контенту у Facebook та Instagram блокується), вже пояснювалося неодноразово. Є дві основні причини:

перша — автоматичні алгоритми соцмереж, які потребують змін, та проблема якості модерування контенту з України як така (політика компанії щодо контенту не адаптована до реалій війни в Україні).

друга — надмірна активність російських ботів, що масово скаржаться на публікації.

Мінцифри також закликало Meta поділитися з українськими користувачами власними правилами з модерації українського регіону. Це допоможе краще зрозуміти, який контент система модерації сприймає як небезпечний, тож дозволить уникати масових блокувань.

Будемо сподіватися, що Meta вже нарешті зверне увагу на цю серйозну проблему та виділить більше ресурсів, щоб створити ефективніші механізми протидії російській пропаганді та ботам. Та й інші не будуть стояти осторонь — так, Google, пора вже нарешті відкрити офіс YouTube в Україні.