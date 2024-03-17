Суперкомпьютеры NASA устарели и почти не используют видеокарт — официальный отчет

NASA работает с передовыми мировыми технологиями и делает важные для человечества открытия Однако, согласно специальному отчёт Управление генерального инспектора NASA, Суперкомпьютеры NASA устарели и недостаточны для выполнения поставленных задач, что приводит к задержкам миссии. Суперкомпьютеры NASA все еще полагаются в основном на CPU.

В настоящее время NASA имеет пять вычислительных систем высокого класса, расположенных на объекте Advanced Supercomputing (NAS) в Эймсе, штат Калифорния, и Центре моделирования климата NASA (NCCS) в Годдарде, штат Мэриленд. В список входят компьютеры Aitken (13,12 PFLOPS, предназначенный для поддержки лунной программы Artemis), Electra (8,32 PFLOPS), Discover (8,1 PFLOPS, используется для моделирования климата и погоды), Pleiades (7,09 PFLOPS, для моделирования климата, астрофизических исследований и аэрокосмического моделирования), а также Endeavour (154,8 TFLOPS).

Эти машины почти полностью используют устаревшие процессорные ядра. Например, все суперкомпьютеры NAS используют более 18 000 процессоров и только 48 видеокарт, а NCSS использует еще меньше графических процессоров.

«Официальные лица выразили многочисленные опасения по поводу этого наблюдения, заявив, что неспособность NASA модернизировать системы можно объяснить различными факторами, такими как проблемы с цепочкой поставок, требования к современным вычислительным языкам (кодированию) и нехватка квалифицированного персонала, необходимого для внедрения новых технологий. В конце концов, неспособность модернизировать текущую инфраструктуру HEC непосредственно повлияет на возможность Агентства достигать своих разведывательных, научных и исследовательских целей», — говорится в отчете.

Аудит, проведенный Управлением генерального инспектора NASA, также обнаружил, что деятельность вычислительных средств агентства не управляется централизованно, что приводит к неэффективности и отсутствию согласованной стратегии использования ресурсов локальных вычислений против облачных.

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Неопределенность привела к колебаниям в использовании облачных ресурсов из-за неизвестных практик планирования или предполагаемых более высоких затрат. Некоторые миссии прибегают к приобретению их инфраструктуры, чтобы избежать ожидания доступа к основным суперкомпьютерным ресурсам, которые в значительной степени перегружены, поскольку они не полагаются на новейшие технологии.

Кроме того, аудит обнаружил, что средства контроля безопасности для инфраструктуры вычислений часто обходятся или не внедряются, что увеличивает риск кибератак. В отчете говорится, что переход на графические процессоры и модернизация кода важны для удовлетворения текущих и будущих потребностей NASA. Графические процессоры предлагают значительно более высокие вычислительные возможности для рабочих нагрузок, включающих параллельную обработку, которая очень распространена в научном моделировании.

Источник: Tom`s Hardware

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