Устройства Новости 17.03.2024 в 18:23 comment views icon

Суперкомпьютеры NASA устарели и почти не используют видеокарт — официальный отчет

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg

Андрей Русанов

Автор сайта

Суперкомпьютеры NASA устарели и почти не используют видеокарт — официальный отчет

NASA работает с передовыми мировыми технологиями и делает важные для человечества открытия Однако, согласно специальному отчёт Управление генерального инспектора NASA, Суперкомпьютеры NASA устарели и недостаточны для выполнения поставленных задач, что приводит к задержкам миссии. Суперкомпьютеры NASA все еще полагаются в основном на CPU.

В настоящее время NASA имеет пять вычислительных систем высокого класса, расположенных на объекте Advanced Supercomputing (NAS) в Эймсе, штат Калифорния, и Центре моделирования климата NASA (NCCS) в Годдарде, штат Мэриленд. В список входят компьютеры Aitken (13,12 PFLOPS, предназначенный для поддержки лунной программы Artemis), Electra (8,32 PFLOPS), Discover (8,1 PFLOPS, используется для моделирования климата и погоды), Pleiades (7,09 PFLOPS, для моделирования климата, астрофизических исследований и аэрокосмического моделирования), а также Endeavour (154,8 TFLOPS).

Суперкомп'ютери NASA

Эти машины почти полностью используют устаревшие процессорные ядра. Например, все суперкомпьютеры NAS используют более 18 000 процессоров и только 48 видеокарт, а NCSS использует еще меньше графических процессоров.

«Официальные лица выразили многочисленные опасения по поводу этого наблюдения, заявив, что неспособность NASA модернизировать системы можно объяснить различными факторами, такими как проблемы с цепочкой поставок, требования к современным вычислительным языкам (кодированию) и нехватка квалифицированного персонала, необходимого для внедрения новых технологий. В конце концов, неспособность модернизировать текущую инфраструктуру HEC непосредственно повлияет на возможность Агентства достигать своих разведывательных, научных и исследовательских целей», — говорится в отчете.

Аудит, проведенный Управлением генерального инспектора NASA, также обнаружил, что деятельность вычислительных средств агентства не управляется централизованно, что приводит к неэффективности и отсутствию согласованной стратегии использования ресурсов локальных вычислений против облачных.

Курс QA Manual (Тестування ПЗ мануальне).
Навчіться знаходити помилки та контролювати якість сайтів та додатків.
Записатися на курс

Неопределенность привела к колебаниям в использовании облачных ресурсов из-за неизвестных практик планирования или предполагаемых более высоких затрат. Некоторые миссии прибегают к приобретению их инфраструктуры, чтобы избежать ожидания доступа к основным суперкомпьютерным ресурсам, которые в значительной степени перегружены, поскольку они не полагаются на новейшие технологии.

Кроме того, аудит обнаружил, что средства контроля безопасности для инфраструктуры вычислений часто обходятся или не внедряются, что увеличивает риск кибератак. В отчете говорится, что переход на графические процессоры и модернизация кода важны для удовлетворения текущих и будущих потребностей NASA. Графические процессоры предлагают значительно более высокие вычислительные возможности для рабочих нагрузок, включающих параллельную обработку, которая очень распространена в научном моделировании.

Источник: Tom`s Hardware

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить