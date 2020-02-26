Видеообзор «умной» Wi-Fi-розетки TP-Link Tapo P100







Все больше и больше разрастается рынок «умной» бытовой электроники. И это касается не только появления всевозможных гаджетов, но и количества конкурентов в разных категориях. Одним из направлений таких устройств являются «умные» розетки, которыми можно управлять как со смартфонов, так и с помощью голосовых ассистентов, а также автоматизировать какие-либо процессы дома и в офисе. У компании TP-Link совсем недавно появился суббренд для таких устройств, и в сегодняшнем материале мы посмотрим на возможности Wi-Fi-розетки Tapo P100.

Читайте также наш текстовый материал про «умную» Wi-Fi-розетку TP-Link Tapo P100.