Знакомство с «умной» Wi-Fi-розеткой TP-Link Tapo P100





Все больше и больше разрастается рынок «умной» бытовой электроники. И это касается не только появления всевозможных гаджетов, но и количества конкурентов в разных категориях. Одним из направлений таких устройств являются «умные» розетки, которыми можно управлять как со смартфонов, так и с помощью голосовых ассистентов, а также автоматизировать какие-либо процессы дома и в офисе. У компании TP-Link совсем недавно появился суббренд для таких устройств, и в сегодняшнем материале мы посмотрим на возможности Wi-Fi-розетки Tapo P100.

Комплектация Tapo P100

В коробке с розеткой пользователя ждет только пара бумажек, ведь никаких дополнительных устройств для таких гаджетов быть не может.

Как и в случае с другими устройствами Tapo или новыми роутерами TP-Link (особенно Mesh-системами), для настройки и управления понадобится смартфон с установленным фирменным приложением.

Внешность Tapo P100

Как и большинство подобных устройств, «умная» розетка Tapo P100 напоминает переходник для «вилок» другого региона, то есть внешнюю «коробочку», которая служит промежуточным звеном между обычно розеткой в стене и силовым кабелем подключаемого прибора. В данном случае она всегда белого цвета, но в розетке это чаще всего не так важно, пусть и бывают редкие исключения.

Размер «коробочки» побольше, чем у обычных переходников. Версия для нашего региона слегка крупнее американской: 72×51×40 мм против 55×55×32.5. Нужно рассчитывать, то при таких размерах Tapo P100 может закрыть собой соседнюю розетку. Это может создать довольно много проблем, если розетки строго рассчитывались под определенное количество приборов в одном месте. Но это касается только нестандартных компоновок и удлинителей.

Корпус сделан из пластика, а сама розетка не рассчитана на наружную установку, ведь ее рабочая температура указана в диапазоне 0-35°C и защиты от влаги у нее нет. Так что для каких-либо наружных вариантов применения придется искать другое решение.

Из управляющих элементов на корпусе есть только одна кнопка включения. Для контроля состояния есть небольшой индикатор, который можно отключить, если он мешает. Все остальные манипуляции и команды задаются через фирменное приложение.

В целом, минималистичный дизайн и простота в оформлении понравились. Для такого устройства большего не нужно. Но обязательно стоит учитывать размер корпуса, который может сыграть злую шутку с соседними розетками, если они плотно расположены друг к другу.

Настройка и основные возможности

«Умная» розетка — довольно простое устройство. Для настройки не понадобится каких-то отдельных знаний или навыков. Достаточно просто вставить P100 в розетку и следовать инструкции в приложении. Так, сначала смартфон свяжется с ней по Bluetooth, потом приложение подключит ее к домашней сети Wi-Fi (только к 2,4 ГГц). После этого останется ввести формальные данные о месте установки (офис, гараж, спальня…) и при желании указать, какой именно прибор в нее включен. Все это не будет лишним, если таких розеток несколько и среди них нужно ориентироваться.

А возможности устройства довольно простые. Очевидно, розетку можно включить или выключить дистанционно. Очень банальный пример: для тех, кто по приезду на работу не может вспомнить, выключил ли он дома утюг, это отличный способ удостовериться, что все же выключил. Достаточно зайти в приложение и отключить питание розетки.

Все остальные функции завязаны на автоматизации. Их три. Первая — график включения и выключения. Тут есть гибкие настройки с привязкой к определенному времени, закату и рассвету, а также дням недели. Скажем, какой-то прибор, вроде полива в саду, должен включаться пару раз в неделю в заданные промежутки времени. Именно на этот случай и нужна функция работы по графику.

Вторая функция — Away Mode. Это режим, при активации которого розетка может в случайном порядке включать и выключать подачу энергии на прибор. Подключив к розетке какую-то, например, лампу, с помощью такой функции можно создать эффект присутствия в доме. Достаточно будет указать дни, когда пользователя не будет, а розетка будет активироваться с вечера и до утра.

Таймер — третья функция автоматизации. Думаю, она довольна очевидна и вряд ли потребует дополнительных объяснений. Стоит только уточнить, что граничное значение для таймера составляет 24 часа.

Среди прочего, что можно найти в приложении, это время работы розетки, переключатель индикатора состояния, возможность открыть доступ другим пользователям и техническую информацию (MAC-адрес, IP…).

Для тех пользователей, которые освоили возможности голосовых ассистентов Amazon Alexa или Google Assistant и все же к ним обращаются, будет приятным бонусом возможность управлять розеткой (и, соответственно, подключенными приборами) с их помощью. Но пока это возможно только на английском языке.

Tapo P100 в работе

Подключается розетка очень быстро, как и настраивается. В случае, если нужно будет поменять ее место размещения, ей понадобится буквально полминуты на повторное подключение в онлайн. В этом плане к ней нет никаких претензий. Если же по каким-то причинам включить или выключить ее из приложения нельзя (например, у провайдера проблемы с подключением к интернету), то кнопка на корпусе решает эту проблему.

Приложение для iOS довольно хорошо работало. Все функции автоматизации тоже исполнялись как нужно. В глобальном смысле все возложенные на розетку задачи, довольно простые, поэтому вряд ли с ними должны возникнуть какие-то проблемы. За несколько дней работы розетка всегда была в онлайне и отзывалась на команды. Простой эксперимент с запущенным таймером и выключенным после этого роутером показал, что розетка сразу получает задачу и приступает к действию даже если в какой-то момент после постановки цели соединение «отвалилось».

Так что, если в компоновке розеток нет чего-то необычного и Tapo P100 не помешает соседним блокам питания, а существующих функций достаточно, то вряд ли в ходе эксплуатации возникнут какие-то проблемы. Во всяком случае, мой короткий опыт таких не обнаружил.

Вывод

Тем пользователи, которые делают свой дом «умнее», покупая всевозможные гаджеты, наверняка не помешают и несколько «умных» розеток. Они позволят дистанционно управлять отдельными бытовыми приборами и автоматизировать некоторые процессы. TP-Link Tapo P100 в этом случае действительно станет полезным устройством, но может случайно закрыть или усложнить доступ к соседним розеткам.