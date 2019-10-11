Видеообзор Wi-Fi Mesh-системы TP-Link Deco E3







Покрытие даже небольшой квартиры хорошим сигналом Wi-Fi иногда может стать проблемой буквально в паре углов, в которые «дотянется» не каждый роутер. И мешать будет буквально кусочек стены, а установка роутера в более подходящем месте может быть невозможной по ряду причин (например, в квартире не проложен Ethernet и тянуть кабель через половину помещения просто некрасиво). В таком случае, чтобы не заморачиваться с проводкой и не делать перепланировку, можно вполне легко обойтись небольшой Mesh-системой. Сегодня мы знакомимся с одним из базовых решений такого типа от компании TP-Link — Deco E3.

Читайте также наш текстовый обзор Wi-Fi Mesh-системы TP-Link Deco E3.