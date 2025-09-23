Новости Устройства 23.09.2025 comment views icon

С iPhone, но без Wi-Fi: владельцам iPhone 17 ограничивают доступ к интернету при сопряжении с Apple Watch

Катерина Даньшина

Некоторые владельцы новеньких iPhone 17 жалуются на странные проблемы с Wi-Fi, которые возникают в момент, когда смартфон пытаются соединить с Apple Watch.

Неизвестно, насколько проблема распространена, но на тематических форумах сейчас можно найти сотни подобных сообщений. Кроме потери Wi-Fi, некоторые пользователи фиксируют неполадки с Bluetooth.

Пострадавшие говорят, что Wi-Fi снова подключается после блокировки и разблокировки iPhone. Чаще всего проблема возникает при сопряжении с Apple Watch и в основном с базовым iPhone 17 (хотя иногда можно встретить жалобы от владельцев iPhone Air и iPhone 17 Pro Max).

Непонятно, аппаратная это или программная проблема, но обычно Apple исправляет подобные неполадки с обновлением программного обеспечения. iOS 26.0.1 ожидается в ближайшее время, но неизвестно успеет ли компания вовремя определить и внедрить исправления. Никаких официальных заявлений или объяснений пока не было.

Отметим, что все четыре новые модели iPhone оснащены первым в мире специально разработанным чипом Apple N1 для подключения Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread, тогда как предыдущие модели iPhone полагались на чип Broadcom для беспроводных сетей.

Это не единственная проблема, которой отметился запуск iPhone 17: были жалобы на потерю мобильной связи, а также на странный баг с черным квадратом на снимках. Между тем отдельного внимания заслужил запуск iOS 26 с новым дизайном, который прозвали «оптическим кошмаром»: согласно сообщениям, «жидкое стекло», особенно при использовании темных обоев или темной темы, приводит к «наклону определенных ярлыков», в результате чего пользователи испытывают головокружение, нагрузку на глаза или даже тошноту.

Напомним, что с прошлой недели в Украине открылись предзаказы на Apple iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max и iPhone Air, с ценами от ₴46 799 до ₴109 999. Подробнее о каждом из устройств, представленных на сентябрьской презентации Apple Awe dropping, можно прочитать по ссылкам ниже:

Источник: Phonearena, Macrumors

