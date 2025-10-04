Новости Технологии 04.10.2025 comment views icon

Wi-Fi научился "видеть": ИИ превращает радиосигналы в точные изображения комнаты

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Wi-Fi навчився "бачити": ШІ перетворює радіосигнали на точні зображення кімнати

Wi-Fi-устройства постоянно обмениваются сигналами между собой, создавая среду, насыщенную отраженными волнами. Эти радиосигналы взаимодействуют не только между передатчиком и приемником, но и отражаются от стен, мебели и всех предметов в помещении. В результате они содержат информацию о расположении объектов в пространстве. Такие данные называются Wi-Fi CSI (Channel State Information — информация о состоянии канала), и ранее их уже использовали для построения грубых трехмерных моделей комнаты. Но теперь искусственный интеллект сделал эту технологию гораздо более точной.

Исследователи из Токийского института науки создали метод, который сочетает латентные диффузионные модели с сигналами Wi-Fi CSI, чтобы генерировать высококачественные изображения помещений. Ранее визуализация на основе CSI была возможна, но имела низкое разрешение и требовала слишком больших вычислительных ресурсов. Теперь ИИ заполняет «пробелы», которые сам сигнал не может передать, и делает результат фотореалистичным.

Новый метод получил название LatentCSI, потому что он переносит данные Wi-Fi не в обычное «пиксельное пространство», а в так называемое латентное пространство — сжатое представление изображения, которое используют современные генеративные модели, например Stable Diffusion. Другими словами, система берет «сырые» сигналы Wi-Fi преобразует их в формат, понятный ИИ, и подает в предварительно натренированную модель Stable Diffusion 3 с модифицированным энкодером, который вместо фото воспринимает радиоданные. Благодаря этому LatentCSI работает быстрее и эффективнее предыдущих подходов.

Ключевые слова здесь — «предварительно натренированная». Исследователи сначала делают реальные фотографии комнаты и обучают модель на этих изображениях. Поэтому ИИ уже «знает», как выглядит помещение, а сигналы Wi-Fi лишь уточняют текущее состояние — например, сколько людей сейчас внутри, где они стоят и как расположены предметы. По сути, ИИ выполняет основную вычислительную работу, а Wi-Fi обеспечивает актуальные данные об изменении пространства в реальном времени.

Wi-Fi навчився "бачити": ШІ перетворює радіосигнали на точні зображення кімнати
Результаты, которые может дать LatentCSI / Nagano et al., LatentCSI (arXiv:2506.10605v3, 2025), CC BY-SA 4.0.)

Итак, у LatentCSI есть важное ограничение: технология работает только с моделями, которые уже обучены распознавать конкретную среду. Другими словами, вы не можете просто отправить своему интернет-провайдеру данные с роутера и получить изображение своей квартиры. Но если учесть, что современные маршрутизаторы уже способны обнаруживать движение, такие разработки могут вызвать серьезные вопросы о конфиденциальности. Даже если представить полезные сценарии, такие как умные системы безопасности, медицинский мониторинг или помощь слабовидящим людям, все равно возникает риск злоупотребления. К счастью, пока LatentCSI — только лабораторный эксперимент.

LatentCSI демонстрирует, как быстро развивается слияние радиотехнологий и искусственного интеллекта. Если раньше Wi-Fi воспринимали только как средство передачи данных, теперь он может стать «глазом», способным видеть через стены. Это открывает путь к новым применениям — от бесконтактных систем контроля до умных домов будущего, но в то же время ставит новые этические вопросы о границах приватности.

Источник: tomshardware

Популярные новости

arrow left
arrow right
Микрофлюиды: Microsoft интегрирует жидкостное охлаждение в кремний процессоров
GPT-5 сдалась хакерам за 24 часа и выдала "рецепт" бомбы, быстрее 4o
Провал ИИ: компания уволила службу поддержки, но потом программистам пришлось отвечать на звонки
Comet от Perplexity или другой ИИ-браузер может выдать мошенникам данные кредитки при обработке веб-страницы, — исследование Brave
Британское правительство советует удалять старые фото и электронные письма, чтобы "экономить воду"
Албания назначила ИИ-бота министром для борьбы с коррупцией
Программирует до 30 часов без перерывов: Anthropic выпустила ИИ-модель Claude Sonnet 4.5
Поиск Google AI Mode стал доступен в 180 странах, включая Украину
ChatGPT помог автовладельцу найти Lamborghini, который угнали 2 года назад
Илон Маск судится с Apple и OpenAI из-за вероятной монополии ChatGPT на iPhone
Вайб-офис: Microsoft запускает агента ИИ в Excel и Word
OpenAI выплатит по $1,5 млн премии 1000 "лучших" работников — чтобы те не уходили к конкурентам
Помним, скорбим, генерируем: похоронные бюро создают "ленивые" некрологи с ChatGPT
Джеймс Кэмерон считает ИИ одной из трех экзистенциальных угроз: "Опасность апокалипсиса в стиле Терминатора существует"
OpenAI представила GPT-5-Codex: модель, работающая до 7 часов автономно
Китай использовал ИИ, чтобы сделать гей-пару в хорроре "Одно целое" гетеросексуальной
YouTube без разрешения "улучшает" Shorts пользователей: "Не ИИ, а машинное обучение"
Ютубер зарабатывает по $9 000 ежемесячно, создавая "мусорные" ИИ-видео о рыжем котенке
"Звездные врата" OpenAI пожирают память: для ЦОД Stargate за $500 млрд понадобится 40% мирового производства DRAM
OpenAI раскрыла лимиты на GPT-5 в ChatGPT, для бесплатной версии — 10 запросов на 5 часов
Берегись, ChatGPT: в интернете запустили премию AI Darwin Awards за самые "глупые" ошибки ИИ
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить