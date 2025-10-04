Wi-Fi научился "видеть": ИИ превращает радиосигналы в точные изображения комнаты

Wi-Fi-устройства постоянно обмениваются сигналами между собой, создавая среду, насыщенную отраженными волнами. Эти радиосигналы взаимодействуют не только между передатчиком и приемником, но и отражаются от стен, мебели и всех предметов в помещении. В результате они содержат информацию о расположении объектов в пространстве. Такие данные называются Wi-Fi CSI (Channel State Information — информация о состоянии канала), и ранее их уже использовали для построения грубых трехмерных моделей комнаты. Но теперь искусственный интеллект сделал эту технологию гораздо более точной.

Исследователи из Токийского института науки создали метод, который сочетает латентные диффузионные модели с сигналами Wi-Fi CSI, чтобы генерировать высококачественные изображения помещений. Ранее визуализация на основе CSI была возможна, но имела низкое разрешение и требовала слишком больших вычислительных ресурсов. Теперь ИИ заполняет «пробелы», которые сам сигнал не может передать, и делает результат фотореалистичным.

Новый метод получил название LatentCSI, потому что он переносит данные Wi-Fi не в обычное «пиксельное пространство», а в так называемое латентное пространство — сжатое представление изображения, которое используют современные генеративные модели, например Stable Diffusion. Другими словами, система берет «сырые» сигналы Wi-Fi преобразует их в формат, понятный ИИ, и подает в предварительно натренированную модель Stable Diffusion 3 с модифицированным энкодером, который вместо фото воспринимает радиоданные. Благодаря этому LatentCSI работает быстрее и эффективнее предыдущих подходов.

Ключевые слова здесь — «предварительно натренированная». Исследователи сначала делают реальные фотографии комнаты и обучают модель на этих изображениях. Поэтому ИИ уже «знает», как выглядит помещение, а сигналы Wi-Fi лишь уточняют текущее состояние — например, сколько людей сейчас внутри, где они стоят и как расположены предметы. По сути, ИИ выполняет основную вычислительную работу, а Wi-Fi обеспечивает актуальные данные об изменении пространства в реальном времени.

Итак, у LatentCSI есть важное ограничение: технология работает только с моделями, которые уже обучены распознавать конкретную среду. Другими словами, вы не можете просто отправить своему интернет-провайдеру данные с роутера и получить изображение своей квартиры. Но если учесть, что современные маршрутизаторы уже способны обнаруживать движение, такие разработки могут вызвать серьезные вопросы о конфиденциальности. Даже если представить полезные сценарии, такие как умные системы безопасности, медицинский мониторинг или помощь слабовидящим людям, все равно возникает риск злоупотребления. К счастью, пока LatentCSI — только лабораторный эксперимент.

LatentCSI демонстрирует, как быстро развивается слияние радиотехнологий и искусственного интеллекта. Если раньше Wi-Fi воспринимали только как средство передачи данных, теперь он может стать «глазом», способным видеть через стены. Это открывает путь к новым применениям — от бесконтактных систем контроля до умных домов будущего, но в то же время ставит новые этические вопросы о границах приватности.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: tomshardware