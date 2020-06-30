Видеообзор Wi-Fi Mesh-системы TP-Link Deco M9 Plus







Домашние беспроводные сети в больших квартирах и частных домах часто грешат «мертвыми» зонами. Не каждый роутер может справиться с большими помещениями и часто пользователи выкручиваются вторым роутером в режиме точки доступа или репитерами. И такие решения работают, если требований к сети не так и много — просто зайти в социальную сеть и получать сообщения в мессенджере. Но если хочется побольше комфорта в работе, иметь единую сеть без конфликтов между разными точками и хорошую производительность, то стоит подумать о Mesh-системе. В этом обзоре мы обсудим такую от TP-Link — Deco M9 Plus.

Читайте также наш текстовый обзор Wi-Fi Mesh-системы TP-Link Deco M9 Plus.