Видеообзор Xiaomi Mi A1

Xiaomi Mi A1 – это тот же Mi 5X, но под управлением чистого Android, что должны оценить пользователи, которым по каким-либо причинам не нравится фирменная оболочка MIUI. Модель сохранила отличное соотношение цена-качество и не смотря на то, что Android One-версия в отдельных нюансах оказалась проще Mi 5X, смартфон все равно выглядит отличным предложением.

Не забудьте прочитать текстовый обзор Xiaomi Mi A1.