Видео
Видеообзор Xiaomi Mi A1
22

Видеообзор Xiaomi Mi A1

Xiaomi Mi A1 – это тот же Mi 5X, но под управлением чистого Android, что должны оценить пользователи, которым по каким-либо причинам не нравится фирменная оболочка MIUI. Модель сохранила отличное соотношение цена-качество и не смотря на то, что Android One-версия в отдельных нюансах оказалась проще Mi 5X, смартфон все равно выглядит отличным предложением.

Линейка Xiaomi Mi A1
Смартфоны и мобильные телефоны на
Моделей в линейке: 5
Диапазон цен: 6 249 − 8 206 грн

Не забудьте прочитать текстовый обзор Xiaomi Mi A1.

Похожие видео