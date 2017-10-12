Видеообзор Xiaomi Mi5x

Xiaomi Mi5x — интересный смартфон, который за свою небольшую цену предлагает «фишки», характерные флагманам. Время автономной работы и производительность устроит практически каждого. Конечно, с учетом скорого выхода смартфона Mi A1, брата-близнеца на чистом Android, покупка Mi5X выглядит не самой привлекательной, но если вы хотите аппарат на MIUI и готовы прошивать телефон, чтобы добавить Google Play Маркет, то телефон вам понравится.

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