Agents of Mayhem: Святые под прикрытием

Agents of Mayhem – это Saints Row V, и разработчики даже особо не скрывают это. Да, в игре есть несколько интересных нововведений, но в целом это все тот же безбашенный шутер от третьего лица в городской песочнице.

Agents of Mayhem Жанр шутер от третьего лица

Платформы Windows, Xbox One, PlayStation 4

Разработчик Volition

Издатель Deep Silver

Сайты aomthegame.com , Steam

Впрочем, Volition с самого начала говорила, что Agents of Mayhem – это spin-off к серии Saints Row. События игр происходят в одной вселенной, да и некоторые персонажи присутствуют в обеих сюжетных линиях. Джонни Гэта в образе лейтенанта полиции (окончание Gat Out of Hell с перестройкой Земли) можно получить за предзаказ игры, а руководящая Х.А.О.С. Персифона Бримстоун — это, похоже, та самая Бримстоун, которая упоминается в одном из финалов Gat Out of Hell. Родство проектов подчёркивает и повсеместно используемая лиловая палитра и все та же стилизованная флёр-де-лис, геральдический знак банды Святых, которым украшена техника и одежда агентов Х.А.О.С. Что еще делать, если после Saints Row IV и Saints Row: Gat Out of Hell сюжет основной серии игр Volition очевидным образом зашел в тупик, а кушать разработчикам хочется?

В этот раз под вашей командой оказываются не члены банды Святых, а двенадцать элитных агентов Х.А.О.С., которые должны остановить суперзлодейскую организацию Л.Е.Г.И.О.Н. и ее лидера Морнингстара, который планирует уничтожить Землю и всю нашу реальность. Хм, а чем это, собственно, отличается от сюжетов Saints Row III и IV?

Вместо Стилуотер и Стилпорта из Saints Row нам придется очищать от инопла… простите, от суперзлодейской заразы, их миньонов и машин судного дня Сеул, столицу Южной Кореи. Точнее, ее футуристическую версию, больше похожую на территорию какой-то всемирной выставки, чем на реальный город. Сеул в Agents of Mayhem на самом деле достаточно небольшой по площади, ничуть не больше того же Стилуотер. Из конца в конец города можно домчаться на машине буквально за 30 секунд, да и на своих двоих пересечь его не так уж и сложно, учитывая, что все герои игры очень неплохо прыгают и бегают, не в супергеройском стиле Saints Row IV, но тоже весьма шустро.

Сюжетная линия состоит из последовательного поиска и обезвреживания подручных Морнингстара, уничтожения оружия судного дня и защиты горожан. Агенты Х.А.О.С. сражаются с вражескими патрулями, освобождают заложников, доставляют автобомбы, угоняют машины, занимаются паркуром и, конечно же, зачищают вражеские тайные базы и захватывают аванпосты. Совсем уж безумных активностей в стиле Saints Row, типа получения максимальных повреждений во время автоаварии или забивания прохожих огромным дилдо, здесь нет. Если в играх серии Saints Row авторы вовсю стебались над кино- и игровыми штампами, то в Agents of Mayhem в первую очередь достается супергеройским фильмам от Marvel и DC. Пафосные диалоги и безумные персонажи, особенно среди злодеев – в ассортименте.

Основная фишка Agents of Mayhem – агенты и их способности. Такое впечатление, что попал в какой-то однопользовательский Hero Shooter. Всего под вашим управлением двенадцать агентов (тринадцать в случае предзаказа), часть из которых нужно открывать во время сюжетных миссий, часть — в побочных расследованиях. Каждый из агентов представляет собой определённый архетип. Есть здесь бравая капитанша воздушных пиратов, любящая выпить бой-баба на роликовых коньках, бывший голливудский актер, громила-боцман ВВС США, футбольный фанат, ученая-биохимик, мастер-механик, главарь уличной банды из Стилуотер, армейский сержант, член якудза, безумный русский солдат и загадочная девушка-ниндзя. У каждого из героев одно основное оружие, одна суперспособность и одна ультимативная способность. Все можно прокачивать и развивать при получении уровней.

На задание можно взять трех агентов из двенадцати. Во время боя вы управляете только одним героем, но легким движением колесика мыши вы можете свободно переключаться между персонажами. В буквальном смысле на лету – подпрыгнули в воздух, нанесли суперудар одним персонажем, приземлились уже другим героем, дали пару залпов из шотгана, переключились на третьего и врубили ультимативную способность. Такая возможность вместе с неплохим выбором персонажей делает бои необычно насыщенными и яркими. Вы просто сметаете толпы противников, заливая экран взрывами и спецэффектами – action в режиме Turbo. Да, неактивные в текущий момент члены отряда лечатся, так что переключение в нужный момент может спасти вашего героя и всю миссию.

Кто-то из героев предпочитает драться на дальних дистанциях, кто-то — на близких, кому-то нравится рукопашная, а кто-то полагается на свои гаджеты. Вы вольны сами выбрать свою команду и игровой стиль. Не бойтесь экспериментировать – это действительно весело. Тем более что вы всегда можете изменить уровень сложности, регулируя силу противников и прибыль от миссии. Учитывая, что прокачка уровня агентства Х.А.О.С. (дает доступ новым к улучшениям) зависит в том числе и от развития персонажей, вам в любом случае придется время от времени менять команду. Опять-таки, у каждого героя есть парочка персональных миссий, а система контрактов предусматривает выполнение задач (убийство заданного числа названных противников, уничтожение определенных объектов) с помощью конкретных героев.

Фишка с тремя агентами и быстрым переключением между ними – основа геймплея Agents of Mayhem. Все остальное мы уже видели в Saints Row и других играх-песочницах. Захват аванпостов, открытие областей, побочные задания, коллекционирование сундуков, шкурок героев, раскрасок машин и т.д.

Agents of Mayhem, как и Saints Row, очень легко играется и приносит массу удовольствия благодаря бодрому action, рисованным роликам, стилизованным спецэффектам и общей атмосфере безумия. Вот только уровень абсурда и бредовости здесь явно не дотягивает до последних серий Saints Row. Авторы решили быть чуть серьезней и, как нам кажется, это не пошло серии на пользу, ведь у нас и так достаточно серьезных игр с открытым миром, а вот стеба и психоделики, за что, собственно, мы и любили Saints Row, явно не хватает.

Кроме того, совершенно не ясно, почему Volition сделала Agents of Mayhem исключительно однопользовательской игрой. Здесь нет не то что мультиплеера, но даже кооператива, который при данной игровой механике не просто напрашивался, а буквально вопил о своей необходимости. Учитывая, что сейчас кооператив лепят даже в игры, в которых он даром не нужен, удивительно, что в проекте, где он был бы очень к месту, его как раз и нет. Большая ошибка.

Сюжетная кампания Agents of Mayhem займет у вас примерно 15 часов, если не отвлекаться на второстепенные задачи, прокачку персонажей и базы. Примерно на половине этого срока вы поймете, что большинство заданий в игре на самом деле однотипные, а побочные цели вообще лишены всякого смысла. Даже весьма забавные автогонки и паркур на время не дают никаких особых бонусов.

Структура Agents of Mayhem позволяет легко расширять мир игры, добавляя новые города и героев, вот только есть ли в этом смысл? Да, Agents of Mayhem — достаточно забавная игра с яркими персонажами и интенсивным action, но… она все-таки вторична по отношению к серии Saints Row, не так разнообразна и не так безумна, как ее предшественница. Volition вроде бы и представили новое IP, вот только на поверку оно оказалось не таким уж и новым. Пора бы компании вернуться к корням, вспомнить, что это именно они создали такие шедевры как Descent: FreeSpace, Summoner и Red Faction. Хватит уже копировать одну и ту же идею, пора двигаться дальше. Agents of Mayhem, при том, что это в принципе неплохая игра – это не движение вперед, а топтание на месте.

Тем не менее, если вам нравилась серия Saints Row, скорее всего понравится и Agents of Mayhem. Если вы не планируете покупать игру прямо сейчас по полной цене, по крайней мере, добавьте ее в список желаемого. Она веселая.

Roccat рекомендует: