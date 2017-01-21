Galactic Junk League: игра в кораблики

Быстрые сетевые командные сражения с шутерной механикой, базовая ролевая система и конструктор боевых машин — похоже, этот рецепт взяли на вооружение многие игровые студии. Но если в проектах Wargaming вы могли менять только достаточно крупные компоненты своих танков, кораблей и самолетов, то в играх вроде Robocraft или Galactic Junk League можете собрать собственный космический корабль буквально из кубиков.

Galactic Junk League Жанр action/конструктор

Платформы Windows

Разработчики Pixel Federation

Издатель Pixel Federation

Сайты galacticjunkleague.com , Steam

У игр Robocraft и Galactic Junk League действительно очень много общего. В той же Robocraft можно было собрать летающую машину, и тогда базовый геймплей проектов вообще идентичен. Но все-таки в игре студии Freejam упор делался на колесные, гусеничные и шагающие машины, а Galactic Junk League посвящена битвам в космосе. Здесь было бы уместно сравнение с Fractured Space, но пятиминутные быстрые драки с респауном в Galactic Junk League совсем не похожи на неторопливое тактическое маневрирование во Fractured Space, хотя определенные параллели здесь, бесспорно, имеются.

Итак, вам предстоит собрать, вооружить, оснастить дополнительными устройствами собственный корабль и, не откладывая, испытать его в бою. Управление элементарное – WASD, QE для стрейфа, 1,2,3,4,5 для использования спецоборудования и мышь для прицеливания и стрельбы. Матчи длятся по пять минут или до 20 фрагов. На первых порах все достаточно сумбурно и прямолинейно, но с получением уровней, исследованием дальнобойного оружия и появлением разных классов кораблей в игре появляются тактические элементы и бои становятся позиционными.

Вначале вам доступен лишь базовый тип кораблей для новичков. С каждым полученным уровнем вы можете добавлять к нему некоторое количество строительных блоков в пределах максимального на данный момент числа. Маршевых двигателей, гироскопов для маневрирования, брони, генераторов и батарей, обеспечивающих все оборудование энергией, устройств, позволяющих кораблю ускоряться, усиливать мощность оружия, прыгать на небольшое расстояние, блокировать часть урона и т.д. Ну и, естественно, корабль нужно вооружить, подумав при этом о секторах обстрела каждого из орудий.

После достижения 10 уровня вам станут доступны специальные типы кораблей. Юркие фрегаты лучше всего подходят для фланговых обходов и внезапных атак из-за укрытия. Один игрок на скоростном фрегате при умелом маневрировании может связать боем сразу несколько тяжелых линкоров противника. И если не уничтожить, то как минимум задурить голову и отвлечь внимание от основных сил. Линкоры – основная ударная сила флота, у них самый высокий лимит блоков, позволяющий строить настоящих мастодонтов, принимающих на себя основной удар противника. Крейсера – переходной класс, позволяющий как вступать в ближний бой, так и легко маневрировать среди астероидов, не подставляясь под выстрелы. А вот миноносцы в Galactic Junk League совсем не такие, как в других подобных играх. Здесь это своеобразная арта – корабли с оружием дальнего радиуса действия, которые могут переходить в артиллерийский режим, увеличивающий дальность и точность стрельбы в ущерб маневренности. У каждого из классов свои спецустройства, а значит, и умения, и одно уникальное оружие в дополнение к стандартным. Каждая из веток имеет свою шкалу опыта и прокачивается отдельно.

По внешнему вы никогда не догадаетесь, корабль какого класса сейчас перед вами. В Galactic Junk League внешний вид корабля зависит лишь от вашей фантазии, но, как и в Robocraft, большинство игроков ограничиваются функциональными кубами боргов, обвешанными со всех сторон оружием. Впрочем, иногда встречаются действительно очень красивые корабли, похожие на конкретные модели из фантастических фильмов и сериалов. Кроме того, некоторые оригинальные творения дизайнеров Pixel Federation можно приобрести в местном магазине за внутриигровую валюту. Есть тут и пиратский бриг с парусами и веселым Роджером, и летающий паровоз, и крейсер в форме кота, свернувшего хвост, и даже корабль-унитаз. Но, повторюсь, в основном в боях принимают участие кубики всех форм и размеров.

Боевой режим в Galactic Junk League пока только один – сражения 7 на 7 до 20 фрагов. Игровых карт только четыре. Естественно, это не просто пустое пространство, а те самые космические свалки, вынесенные в названия – с астероидами и скалами, за которыми можно прятаться, какими-то обломками и кусками гигантских кораблей. Чтобы уничтожить противника, не обязательно разбирать его до последнего кирпичика, отстреливая сначала оружие, потом двигатели, а затем уже разбивая корпус. Достаточно пробить брешь к сердцу корабля, центральному блоку-компьютеру, при уничтожении которого противник просто взрывается. Особенно хороши здесь атаки снизу, ведь многие игроки забывают бронировать именно эту часть, позволяя вам легко добраться до уязвимых внутренностей.

Естественно, как и в других подобных играх, в Galactic Junk League важно взаимодействие внутри команды. К сожалению, чего-то подобного системе взводов и групп здесь пока что нет, так что играть придется со случайными людьми.

Galactic Junk League только вышла в Steam Early Access, но уже сейчас в нее играет примерно 600–1600 человек одновременно. Для сравнения: в Fractured Space сейчас играет всего 150-600 человек, а в Robocraft – 3–8 тыс. В пике Robocraft показывала до 20 тыс. игроков онлайн.

Galactic Junk League ловит игроков на ту же удочку, что и Robocraft – заработай уровень, построй новый корабль и испытай его в бою. Повторять до бесконечности. Вроде бы все банально и знакомо, но космическая специфика и возможность, как в детстве, поиграть с конструктором подкупают. С аддиктивностью у этого проекта все в порядке.

На текущий момент единственная проблема Galactic Junk League – всего один доступный режим и четыре карты. Плюс хотелось бы увидеть хоть какую-то статистику игрока, как общую, так и подробную послематчевую. Получить ежедневные задания и бонусы и т.д Посмотрим, как разработчики справятся с развитием проекта и удержанием игроков.

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