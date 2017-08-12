Mini DAYZ: каждый выживает как может

Похоже в Bohemia Interactive уже и сами не верят, что многострадальный DAYZ когда-либо доберется до релиза. Впрочем, прибыль игра, продавшая в статусе Early Access Alpha тиражом 3,5 млн. экземпляров, уже принесла, а интерес к DAYZ продолжает падать. За три с половиной года производственного ада число пользователей в Сети упало c 45 до 4 тыс., а текущая оценка игры в Steam – впечатляюще низкие 30/100. Одним словом, DAYZ уже не нужен, зато в Bohemia Interactive выпустили мобильную версию своего симулятора выживания – Mini DAYZ.

Mini DAYZ Жанр симулятор выживания

Платформы Android, iOS, браузер

Разработчик Bohemia Interactive

Издатель Bohemia Interactive

Сайты minidayz.com , Android , iOS

Mini DAYZ – это 2D-симулятор выживания с видом сверху и пиксельной графикой. С большим DAYZ его роднит карта в браузерной версии, в которой представлен все тот же хорошо знакомый игрокам остров Chernarus. В качестве бонуса предлагает еще один регион – Narvakia, с экстремальными погодными условиями. В мобильной версии игры карта для каждой игры генерируется заново.

Если вы играли в симуляторы выживания, то геймплей должен быть вам хорошо знаком. Обыскиваем дома в поисках припасов, оружия и одежды. Находим еду или охотимся, чтобы не умереть с голоду; ищем чистую воду и другие напитки, чтобы не умереть от жажды; чиним одежду, прячемся в домах и разводим костры, чтобы не умереть от холода. Ну и не забываем при этом отбиваться от зомби, бандитов и военных.

В мобильных версиях Mini DAYZ присутствует только однопользовательский режим, в браузерной есть и мультиплеер, вот только в него почти никто не играет. Список ограничивается буквально парой закрытых и зачастую пустых частных серверов. Впрочем, браузерная версия Mini DAYZ штука вообще странная, да в ней больше фишек, чем в мобильной, но кто по своей воле согласится играть в мобильную по сути игру на ПК, лично я не понимаю. У мобильной же версии Mini DAYZ определенный смысл есть.

На самом деле, несмотря на кажущуюся простоту, в Mini DAYZ много чего имеется, так что настоятельно рекомендуем ознакомится со встроенной помощью. Например, вы можете создавать рюкзаки и луки из подручных предметов. Высаживать овощи и собирать урожай. Чинить одежду с помощью скотча. Разводить костер. Полностью обыскав один остров можно починить лодку (на забудьте топор и доски) и отправится на следующий.

В отличие от других симуляторов выживания, основная проблема в Mini DAYZ даже не зомби или холод, а ограниченное количество карманов для лута и ненадежность рюкзаков. Унести с собой все патроны, в надежде позже найти оружие, просто нереально. Так что патроны здесь приходится беречь и обходится колюще-дробящим оружием, а то и голыми руками.

Перемещается ваш герой либо с помощью виртуального джойстика, либо прямым указанием на touch-экране, в браузерной версии традиционное клавишное управление через WASD. Стрельба из огнестрельного оружия производится специальной кнопкой, а вот в рукопашную ваш персонаж идет самостоятельно при близком контакте с противником.

Выживая, побеждая зомби и людей, герой набирает опыт и может получить способности, облегчающие прохождение: уменьшение кровопотери, ускорение восстановления здоровья, больший шанс блока, большая вероятностью критического попадания и т.д.

Первые игровые сессии в Mini DAYZ наверняка будут у вас очень короткими, впрочем, даже поднакопив опыта, вы можете легко попасть впросак. Фактор случайности в этой игре влияет на многое. Если в ближайших домах вы не нашли ничего полезного, скорей всего долго не протянете, даже несмотря на наличие в Mini DAYZ «безвозмездной» помощи от Bohemia Interactive. Да, просмотрев рекламный видеоролик можно получит авиапосылку с чем-то полезным. Но, скорей всего, с чем-то бесполезным, что не очень-то и поможет вам в деле выживания. Нечего и говорить, что такая рекламная помощь полностью убивает атмосферу игры.

Кроме того, стоит поругать мобильную версию Mini DAYZ за графику. На мелкой пиксельной картинке легко сломать глаза о повторяющиеся мелкие детали фона. В браузерной версии картинка четче. Плюс управление рюкзаком традиционно не самый сильный конек Bohemia Interactive, оно как всегда неудобное.

Бесспорно, Mini DAYZ не заменит все еще зависшую в воздухе большую DAYZ. Эта игра намного проще, да и соревновательного элемента, самого важного в подобных проектах, здесь нет. Но, если вам нечем занять себя во время ожидания или поездки в общественном транспорте – это вполне приемлемый и даже местами хардкорный способ убить время. Впрочем, от Bohemia Interactive мы ожидали совсем другого.

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