Pyre: магический гандбол

Где-то. Когда-то. Изгои, которым запрещено читать, встретили кого-то, кто может раскрыть тайну старых записей, принять секретные знания, оставленные мистическими Писцами. Понять, найти, пройти через череду испытаний, чтобы обрести свободу. Где-то. Когда-то.

Pyre Жанр action/RPG, спортивная игра

Платформы Windows, Xbox One, PlayStation 4

Разработчик Supergiant Games

Издатель Supergiant Games

Сайты supergiantgames.com , Steam

Кид, Рэд, Чтец. Три скитальца, ищущие что-то в странных мирах. Bastion, Transistor, Pyre. Supergiant Games делает игры, не похожие на другие, и не боится экспериментировать с геймплеем, вот только порой эти эксперименты заводят их слишком далеко.

Образ. Pyre похожа и не похожа на предыдущие игры Supergiant Games. Яркая и загадочная, как Венецианский карнавал, ядовитая, как кислотное граффити в депрессивном промышленном районе; взрывная, дерзкая и страстная, как полотна фовистов. Наполненная незначительными деталями и рисующая общую картину широкими, размашистыми мазками. Supergiant Games не жалеет красок, обрушивая их на игрока целыми ведрами. Купайтесь в этом цвете, дышите им.

Звук. Даррен Корб и Эшли Баррет – композитор и певица, создавшие Bastion и Pyre. Это все, что вам стоит знать. Музыка Pyre завораживает, гипнотизирует, убаюкивает и обманывает. Она льется фоном, струится, как песок времени, где-то у вас за спиной. Гитарные переборы проникают, кажется, в саму душу. А голос, о этот голос, за этот голос можно и душу дьяволу продать. Слушать здесь. Покупать здесь.

Мир. Supergiant Games умеет строить фантастические вселенные. Что удивительный мир снов, по которому Кид бродит в Bastion, что киберпанковский город Клаудбанк, в котором живет певица Рэд и ее говорящий меч в Transistor. В этот раз Грег Касавин и Амир Рао рассказывают нам историю изгоев, преступников, выброшенных из общества и пытающихся найти путь назад. Люди-демоны; разумные и очень дерзкие дворняжки, пекущиеся о своей части; просто люди; демоны-импы, толкающие повозку без лошадей; загадочные Менестрели; еще более загадочные Писцы, то ли боги, то ли герои прошлого, оставившие запрещенное знание в книгах; странные ритуалы; плакальщики и еще много всего разного. Мир Pyre удивителен и фантасмагоричен. Здесь люди живут внутри тел павших гигантов, а торговцы умеют предсказывать ваши перемещения.

История. Pyre стоит посмотреть хотя бы ради истории. Supergiant Games не торопит события, раскрывая картину постепенно. Герои делятся с вами своими секретами и надеждами, вы все лучше узнаете ваших спутников и все меньше понимаете, кто они, собственно, такие и чего ищут. Это нормально, так и должно быть. У каждого из героев есть какие-то скелеты в шкафу, и наверняка они всплывут по мере развития сюжета.

Геймплей. А вот здесь-то не все так гладко, как хотелось бы. Supergiant Games продолжает экспериментировать с игровыми механиками, в случае с Pyre — экспериментировать очень жестко. Кажется, что после Bastion разработчики дали себе слово больше не использовать проверенные временем игровые концепции. В Transistor action/RPG механика с управляемой паузой выглядела очень спорно. В Pyre же…

Дело в том, что большую часть времени Pyre – это практически интерактивная новелла. Слушаем своих очень странных спутников, порой принимаем решения, какой дорогой ехать и какой совет дать тому или иному попутчику. Читаем записи Писцов и описания новых регионов Чистилища. Чинно, неторопливо, размеренно. А потом начинается Ритуал, собственно то, ради чего мы все здесь собрались, то, что позволит изгоям освободиться.

Ритуал – это магический гандбол, или, если хотите, тлачтли (месоамериканская игра в мяч) на стероидах, в котором ваша задача – донести энергетическую сферу до очага противников, чтобы загасить его. Кто лучший пожарный – тот и более угоден богам. Проблема в том, что это не совсем тот геймплей, который ожидаешь увидеть в игре, формально считающейся action/RPG. Впрочем, дело не только в этом.

У каждого из героев, которыми вы управляете, свои умения и способности. Кто-то может швырять магический «мяч» подальше, кто-то быстро бегать, кто-то — летать, и все умеют посылать энергетические заряды, на время сметающие противников с поля. Проблема в том, что вы можете управлять только одним из трех героев за раз и переключаясь между ними только пасами, в то время как AI-противник весьма бодро двигает сразу трех персонажей, блокируя вам дорогу.

Но проблема даже не в сложности или хаотичности геймплея. Проблема в том, что Ритуалы совершенно не подходят и не стыкуются со всей остальной игрой, как будто они попали в Pyre по случайности из какого-то другого проекта. Да, возможно, такая механика была бы интересна в необязательных дополнительных заданиях, но в качестве основы игры… Нет.

В своих творческих поисках Supergiant Games зашла слишком далеко. Такое впечатление, что это эксперимент над игроками, и проверяется в первую очередь их выдержка. При этом в Pyre есть даже элементы RPG – прокачка персонажей, талисманы, выбор трех игроков на очередной матч. Но сами Ритуалы… Они обязательны для прохождения и их приходится просто терпеть и добивать через силу.

Нет, Pyre хорошая игра. В нее хочется играть ради истории, ради мира, картинки, музыки. Но лучше бы это была интерактивная новелла.

Roccat рекомендует: