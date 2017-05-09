Смотрим на крупный кроссовер Infiniti QX60

Кроссовер Infiniti QX60 во многом «революционер» для марки: вместо привычного «спортивно и жестко», он предлагает акцент на комфорт и семью. Это автомобиль для зрелых покупателей, которые уже обосновались по жизни и умеют «спешить не торопясь». Однако Infiniti QX60 запомнился не только просторным салоном или мягкой подвеской, но и неожиданно-приятной «активной» ездой. Интересно? Тогда читаем дальше.

Позиционирование

Большой кроссовер Infiniti QX60 не имеет предшественника кроме… себя лично. В самом конце 2011 года (уже как модель 2012 МГ) дебютировал Infiniti JX35 – крупный 7-местный кроссоверы «для семьи»: очень просторный, с мотором поперек и полным приводом. Но на протяжении 2012-2015 гг. компания Infiniti проводила ребрендинг моделей – кроссовер Infiniti JX толком-то и запомниться не успел: сначала сменилось имя (QX60); вскоре появилась гибридная версия; наконец, недавно обновился дизайн. В итоге начало 2016 года ознаменовалось появлением Infiniti QX60 в его нынешнем виде – с обновленным дизайном и «60-м» индексом.

Кросоверы Infiniti JX и Infiniti QX60 – фактически одна основная модель. Но в ходе обновления Infiniti QX60 получил немало собственных деталей, самые заметные изменения сосредоточены в передней части: бампер, решетка радиатора, фары. Плюс новые колесные диски, перечень красок для кузова, задние фонари.

На протяжении всего 2016 года продажи обновленного Infiniti QX60 стартовали в разных странах мира; в Украину автомобиль «приехал» к концу 2016 года.

Как едет?

Я подхожу к огромному 5-метровому кроссоверу, тяну за ручку тяжелую дверь, готовлюсь к неторопливой езде и кренам. А потом прозреваю и начинаю улыбаться – да Infiniti QX60 неожиданно «едет»!

Крены? Конечно, есть. Молниеносная реакция на поворот руль? Конечно, нет. И тормоза ну ничуть не спортивные. Однако в реальной езде автомобиль поражает другим – комфортом: очень мягко, даже невероятно мягко. Кроссовер Infiniti QX60 оказывается комфортнее большинства сравнимых моделей на «пневме», которую принято считать мерилом комфорт; и это на «20-х» колесах, а что будет на высоко-профильных «18-х» шинах? Вот вам новый стандарт комфорта, что можно вносить в Палату мер и весов – Infiniti QX60. Аналогично и с тишиной: хороший уровень звукоизоляции, который обычно встречаешь на бизнес-седанах или в кроссоверах с «полуторным ценником» от Infiniti QX60. Один из секретов – многослойные стекла, причем именно «стекла»: не только лобовое, но и боковые.

И вот расслабившись в салоне Infiniti QX60, неспешно катишь по делам, рулишь по улицам – реакция на поворот легкого руля адекватна и без особых замечаний – словом, хороший, комфортный, семейный кроссовер. Такой, который убаюкивает…

Но вдруг приходится спешить: селектор Infiniti Drive Mode – в Sport; правая нога – жмет газ! За секунду Infiniti QX60 преображается: там, где была тишина, теперь рычит и «поет» мотор. Причем действительно рычит и «поет»: красивый голос атмосферной шестерки славного семейства VQ, м-м-м… В обычном режиме езды, до 2,5-3 тыс. об/мин – мотор «просто едет», тихо и спокойно; но при раскручивании выше этой отметки и вплоть до 5-6 тыс. об/мин – отлично тянет и ускоряет автомобиль; порой кажется, что здесь не 260 сил, а ближе к 300-м. Вот что поражает больше всего, так это не динамика «в абсолюте», а именно превращение автомобиля: тут ехали тихо и спокойно, а вдруг – Infiniti QX60 начинает ехать активно, с «настроением».

И вариатор не сплохует: при активной езде он дает мотору «крутится» до 5-6 тыс. об/мин, а затем начинает ступенчатой менять передаточное число, имитируя АКПП. Если нажать на акселератор средне – сделает вид, что тянет на одной фиксированной передаче; если нажать сильно – изобразит кик-даун, чтобы мотор быстро набрал высокие обороты максимальной мощности и момента. А при обычной езде – просто чуть «плавает» по передаточному числу и оборотам, вспоминая свою вариаторную натуру и стараясь экономить топливо. В который раз убеждаюсь и утверждаю: вариаторы Nissan-Infiniti – одни из лучших в мире, «на уровне» толковой современной АКПП.

Красивый и элегантный автомобиль. Глядя на кроссовер Infiniti QX60, сразу веришь в его комфорт, мягкость подвески, тишину в салоне (один из секретов – многослойные стекла). Но во что сложно поверить, что слегка шокирует после комфорта и тишины при обычной езде – так это в возможность ехать быстро: кроссовер Infiniti QX60 позволяет «выпустить пар»! Здесь главная заслуга не ходовой части – подвеска, рулевое управление, тормоза просто хороши, но без изысков – а «бодрого» мотора V6 и классного вариатора.

Но в салоне двуличия нет: это именно «большой семейный кроссовер». Запас места везде огромный. Сиденья второго ряда перемещаются вдоль, есть регулировка угла наклона спинки; для задних пассажиров предусмотрен свой полноценный климат-контроль и двухступенчатый подогрев сидений. В третьем ряду, где вполне могут поместиться рослые подростки, есть дефлекторы вентиляции и подстаканники. Причем багажник остается «немалым» (сравним с хэтчбека С-класса) даже в 7-местном варианте салона, что уж говорить о 5-местном салоне; в подполье багажника – небольшая ниша для мелочей. Единственное замечание касается чуть высокого пола в салоне; но это именно «мелкое замечание», а не «критичная проблема» – все-таки перед нами кроссовер.

Аналогично и с местом водителя: аккуратная округлая передняя панель в традиционном Infiniti-стиле, крупный центральный дисплей и много кнопок под ним. Жаль, не хватает фирменных часов, но все-таки приятные мелочи есть: необычный дизайн рычага «автомата», круглый переключатель режимов езды за ним, волнообразная прострочка на спинках передних сидений.

Передняя панель в привычном для Infiniti стиле: мягкие формы, деревянная и металлизированная отделка; из «приятных мелочей» – волнообразная строчка на сиденьях и необычный рычаг «автомата». Сразу за ним установлен переключатель Infiniti Drive Select: в стандартном режиме («точка») – автомобиль достаточно живой, в «Sport» – неожиданно быстрый и динамичный, здесь лучше всего подходит слово «активный»; режим «ЕСО» не дает мотору крутится выше 2,5 тыс. об/мин и упирается педалью акселератора; режим «Snow» буквально «тянет резину» – не выше 1,5-2 тыс. об/мин и мягко-плавное изменение передаточного числа вариатора. Но это первый Infiniti в моей памяти, где режимы ЕСО и Snow не выглядят лишними.

Сзади – вдоволь места, возможность регулировки второго ряда сидений, свой «климат», приятные «мелочи» (дефлекторы вентиляции, подстаканники) для третьего ряда сидений. Багажник – «достаточный» даже с 7-местный салоном и «огромен» при сложенных сиденьях; плюс есть ниша для мелочей и электропривод двери багажника.

Есть ли инновации?

Кроссовер Infiniti QX60 оснащен множеством систем помощи водителю: наблюдение за «слепыми зонами» зеркал, контроль рядности езды, активный круиз контроль, автоматическое торможение автомобиля, пр. Кроме того, есть ряд фирменных систем, облегчающих парковку: к примеру, круговой обзор (четыре камеры по периметру автомобиля, можно вывести «круговое» изображение со всех сразу или только с одной камеры), система помощи-подсказок при парковке. Все эти системы были детально описаны на примерах бизнес-седана Infiniti Q70 и крупного внедорожника Infiniti QX80 – советую прочесть данные материалы, здесь повторяться не буду.

В случае с Infiniti QX60 интерес вызывают не только сами системы, но и то, как ими управлять: относительно двух вышеупомянутых автомобилей, кроссовер Infiniti QX60 получил крупный 5-дюймовый цветной дисплей (Intelligent View Display) в панели приборов, где сосредоточено все управление и важная информация для водителя. Так, здесь могут указываться: данные бортового компьютера; средний и моментальный расход топлива; работа различных вспомогательных систем; информация о скорости и допустимой дистанции активного «круиза»; режим езды для мотора и «автомата»; можно даже выбрать цвет авто в меню! Конечно, не виртуальные приборы Audi, но: а) без доплаты, дисплей «для водителя» есть всегда; б) самую важную информацию он дает, для всего остального есть крупный дисплей на центральной консоли.

Перед глазами водителя – красивые приборы, которые отлично «читаются», и крупный цветной дисплей с массой полезной информации. Управление дисплеем – с помощью кнопок на спицах руля. Там же расположены кнопки управления активным «круизом» и включением/отключением всевозможных систем помощи водителю.

Центральный дисплей, логика его управления, обширный набор вспомогательных систем – все это уже знакомо по другим моделям Infiniti.

Но главное техническое отличие Infiniti QX60 от других моделей Infiniti скрыто внутри – это его платформа. Дело в том, что практически все средние и большие модели Infiniti – Q50, Q60, QX50, Q70, QX70 – построены на основе платформы FM (Front Midship). Менялась длина колесной базы, настройки ходовой части, размер и класс автомобиля, привод (задний или полный); но сама суть оставалась неизменной – продольное расположение мотора с сильным смещением внутрь колесной базы. Это улучшало развесовку и управляемость, позволяло устанавливать большие и мощные моторы V6 и V8 – словом, все было «заточено» под быструю езду, пусть порой и в ущерб простору салона.

В случае с Infiniti QX60 использована другая основа – т.н. «платформа D», на базе которой созданы большие кроссоверы и седаны Nissan: новые Pathfinder и Murano, «американская» Maxima. Вот откуда мы получаем поперечное расположение мотора, вариатор, полный привод с акцентом на передней оси (а не на задней, как в FM-платформе). Однако этот подход позволил сделать просторный, по-настоящему 7-местный салон и вместительный багажник при приемлемых габаритах и массе. Ведь единственным другим 7-местный автомобилем Infiniti является огромный рамный внедорожник QX80, который длиннее на 20 см, но тяжелее на все 700 кг.

Платформа D на примере Infiniti QX60: поперечное расположение атмосферного бензинового мотора V6 серии VQ35DE; клиноцепной вариатор XTronic CVT; полный привод с многодисковой муфтой в приводе задних колес (без возможности принудительной блокировки); большая колесная база и «растянутый» кузов – все для простора в салоне и большого багажника.

Конкуренты

Кроссовер Infiniti QX60 создан как крупный, просторный, комфортный автомобиль для большой семьи. Среди его конкурентов можно назвать модели Audi Q7 и Volvo XC90, которые предлагают 7-местные версии; также отмечу Mercedes GLE и Lexus RX – пусть и с 5-местными салонами, но точно «семейные кроссоверы, чтобы просто ездить по делам». А еще отмечу KIA Sorento, Hyundai Grand Santa Fe, Honda Pilot. Что-что, эти большие не-премиум кроссоверы здесь лишние?

А вот теперь следите за «фокусом цен» Infiniti QX60. Базовая версия Elegance оценивается в 1,41 млн. грн. ($53 тыс.): мотор V6 3,5; «автомат»-вариатор; кожаный салон; семь мест; биксенон; камера заднего вида; хром-отделка деталей экстерьера; «круиз»; обогрев сидений и руля; 18-дюймовые колесные диски; трех-зонный «климат»; продолжать?… Комплектации Premium, Elite, Hi-Tech добавляют к этому списку навигацию, улучшенную аудиосистему Bose, вентиляцию сидений, 20-дюймовые колесные диски, круговой обзор, дисплеи для задних пассажиров, всевозможные системы помощи водителю (автоматические торможение, активный «круиз», контроль рядности движения, слежение за «слепыми зонами»). Максимальные версии Infiniti QX60 оцениваются в 1,6-1,7 млн. грн. ($60-64 тыс.). Автомобиль с гибридным двигателем оказывается на 170-180 тыс. грн. дороже: база – от 1,6 млн. грн; максимум – 1,87 млн. грн. ($70 тыс.).

В итоге Infiniti QX60 оказывается лишь чуть дороже больших не-премиум кроссоверов, при этом изначально предлагая очень хорошую комплектацию: нужно чуть доплатить – и можно взять «настоящий премиум» Infiniti.

А против именитых конкурентов Infiniti QX60 выставляет максимальные комплектации за 1,6-1,8 млн. грн.: там, где у конкурентов только начинается возможность «повыбирать», Infiniti QX60 дает сразу все. Да, здесь нет изюминки в мелочах: спорт-пакета, сидений с отделкой из алькантары, пневматической подвески, широкого выбора колесных дисков и сортов дерева, возможности заказа цвета кузова «под оттенок ногтей». Но на подобные вещи обратят внимание только самые требовательные клиенты Audi или Mercedes. А вот «традиционалисты», выбирающие средние версии Volvo XC90 или Lexus RX, оценят выгодное предложение Infiniti и отсутствие необходимости ломать голову, собирая комплектацию под себя по кубикам. А еще обязательно оценят мотор: да, расход; но проще – значит надежнее.

Кросовер Infiniti QX60 оказывается в интересном промежуточном положении по цене: он начинается чуть дороже не-премиум кроссоверов (KIA Sorento, Hyundai Grand Santa Fe, Honda Pilot) и заканчивается на начально-средних версиях «именитых» конкурентов (Audi Q7, Mercedes GLE, Lexus RX, Volvo XC90, плюс прямой конкурент в виде Acura MDX). В итоге, при правильной подаче и рекламе, со временем может перетянуть на себя клиентов с обеих сторон. За последние месяцы доля продаж QX60 в общей модельной гамме Infiniti составила 10%, планы представительства – 12-13%; но думаю, что со временем автомобиль способен дать больший результат.

Стоимость содержания

Кроссовер Infiniti QX60 в среднем потреблял 15-16 л топлив на 100 км в городе, что почти соответствует паспортным цифрам. При напористой езде расход поднимался до 17-17,5 литров; при пустынных дорогах на выходных – падал до 12-13 литров. На трассе при скорости 80-90 км/ч автомобиль потреблял 8 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч – около 9-10 л на 100 км пути. Признаться, я ожидал большего расхода, посему данные цифры порадовали.

Но не покидала мысль, что сюда так и просится большой турбодизель: расход меньше, тяги больше. Но кроссовер QX60 их лишен в принципе. Хотя у него есть свой «козырь в рукаве» – гибридная версия с паспортным городским расходом 10,7 л на 100 км; и, кстати, это первый официальный гибрид Infiniti в Украине. Пока у меня в руках оказалась только версия с обычным бензиновым V6, но в будущем постараюсь взять гибрид QX60 – тогда прослежу за расходом и все детально распишу.

Общая гарантия на автомобиль составляет три года или 100 тыс. км пробега. Техобслуживание следует проводить каждые 10 тыс. км. Минимальная цена «простого ТО» – 3 тыс. грн.; ТО на 30 тыс. км обойдется в 7,7 тыс. грн.; ТО на 60 тыс. км обойдется в 15,5 тыс. грн.; ТО на 90 тыс. км обойдется в 10,7 тыс. грн.

В итоге

Кроссовер Infiniti QX60 – это «тихая революция» для марки. Ведь особенность QX60 в том, что его создатели нашли в себе силы отказаться от привычного подхода Infiniti – спортивно, жестко, быстро – и перешли на новый уровень: комфорт, простор, семья. В итоге кроссовер Infiniti QX60 открывает для марки новый сегмент рынка и новый класс клиентов. Да, здесь есть сильные конкуренты. Однако это тот случай, когда «первый блин не вышел комом»: Infiniti QX60 может быть проще в деталях, но точно не хуже в своих основных качествах и возможностях.

Плюсы:

+ Просторный, комфортный, тихий автомобиль для семьи – новый класс для Infiniti

+ Для своего сегмента и с учетом оснащения – очень выгодная цена

+ Мотор и вариатор – неожиданно достойно едут

Минусы:

— Нет экономичного и мощного дизеля, вместо него предлагается гибрид

— Замечания «по мелочам» в салоне; аналогично есть и плюсы «по мелочам»

Технические характеристики

Кузов – кроссовер; 7 мест

Габариты – 5,09 х 1,96 х 1,74 м

Колесная база – 2,9 м

Багажник – 477 л (7 мест); 1 155 л (5 мест); 2 166 л (2 места)

Грузоподъемность – 600 кг

Минимальная снаряженная масса – 2 082 кг

Мотор – бензин; атмосферный; V6; 3,5 л

Мощность – 262 л.с. при 6 400 об/мин.

Крутящий момент – 334 Нм при 4 400 об/мин.

Удельная мощность и момент – 126 л.с. на 1 т; 161 Нм на 1 т

Привод – полный привод

Трансмиссия – вариатор XTronic CVT

Динамика 0-100 км/ч – 8,4 с

Максимальная скорость – 190 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 14,4 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 8,5 л на 100 км

Шины на тестовом автомобиле – Nokian Hakkapeliitta R2 SUV 245/50 R20 106R

Автомобиль предоставлен – Инфинити Украина www.infiniti.ua