Solstice Chronicles: MIA – кровавый Марс

Колония на чужой планете. Загадочный вирус. Одинокий выживший против толпы мутантов. На этот раз старую как мир историю пытается рассказать хорватская студия Ironward со своим новым top-down шутером Solstice Chronicles: MIA.

Solstice Chronicles: MIA Жанр top-down шутер, action/RPG

Платформы Windows, Xbox One, PlayStation 4

Разработчик Ironward

Издатель Nkidu

Сайты solsticechronicles.com , Steam

Solstice Chronicles: MIA продолжает историю, начатую в предыдущей игре Ironward – The Red Solstice. Там мы управляли небольшим подразделением морпехов, пытавшихся выполнить задание корпорации на зараженной вирусом STROL марсианской базе. В Solstice Chronicles: MIA под нашим управлением всего лишь один пехотинец, которого сочли пропавшим без вести. Он приходит в себя на нижнем этаже одной из марсианских баз в компании небольшого дрона повстанцев и должен пробиться наружу, как водится, по дороге пытаясь спасать Марс от мутантов.

Если вы играли в Shadowgrounds, Shadowgrounds: Survivor, Alien Shooter, Alien Swarm (кстати, эта игра пару месяцев назад серьезно обновилась, получив новые кампании, и теперь называется Alien Swarm: Reactive Drop), Xenowerk и т.д., то вы знаете, что вас ждет. Правильно – вид сверху, управление с помощью двух стиков или комбинации WASD и мыши, темные коридоры полумертвой базы, прущие изо всех щелей мутанты и задания типа «доберись до точки, убей всех и выдержи пять минут непрерывных атак противников». Что ж, Solstice Chronicles: MIA не разочарует вас, все это в игре имеется, и с избытком. Но есть здесь и кое-что еще.

И самое главное – это тот самый дрон повстанцев, разговаривающий приятным женским голосом. Дрон не принимает непосредственного участия в боях, но здорово помогает, кардинально меняя геймплей. Во-первых, дрон может приносить припасы, которые, учитывая аппетит некоторых типов оружия, имеют особенность заканчиваться в самый неподходящий момент. Мало того, кроме обычных и усиленных патронов, среди добычи попадаются модули-усилители для оружия и брони, что не менее полезно. Во-вторых, дрон может ставить круговой барьер, останавливающий мелких противников и замедляющий крупных. Это позволяет взять небольшую передышку, сориентироваться и попытаться внести некоторый тактический элемент в эту кровавую мясорубку. В-третьих, дрон может устанавливать мощнейшие бомбы, буквально очищающие экран от всякой мелочи и существенно ранящие боссов. Ну и в-четвертых, дрон умеет провоцировать противников, вытягивая их из гнезд, снижая уровень угрозы и изменяя темп игры. Очень полезная, хотя и несколько недооцененная функция. Кроме того, дрон может, при наличии соответствующих строительных блоков, возводить заграждения, устанавливать автоматические турели, минные заграждения, источники света и т.д. На высоких уровнях сложности это очень востребованная фишка.

У дрона имеется собственное древо навыков, позволяющее улучшать все четыре способности, повышая шанс появления среди припасов апгрейдов оружия и скафандра, расширяя безопасную зону при подрыве бомбы и увеличивая ее мощность, поднимая мощность щита и добавляя усилители во время провокации. Впрочем, почти ролевое древо умений есть и у вашего космического морпеха, точнее, морпехов, потому что в начале игры вы можете выбрать один из трех (после первого прохождения игры — из четырех) классов персонажей.

Штурмовик наносит больше урона, увеличивающегося со временем, кроме того, в дополнение к двум основным стволам он вооружен энергетическими клинками, которые без труда справляются с мелкими противниками. Подрывник может использовать три классовых умения, вместо одного у других персонажей – мины направленного взрыва, ракеты, напалм и т.д. Хеллфаер вместо одного из оружий несет несменяемый огнемет, который поглощает во время стрельбы не патроны, а выносливость. Такой персонаж особо не побегает, но зато и броня у него толще. После прохождения кампании открывается Терминатор – он умеет телепортироваться в гущу врагов и подрывать себя, нанося урон за счет здоровья.

У каждого из героев в дополнение к древу умений дрона и общих для всех классов способностей имеются и собственные навыки, как пассивные, так и активные. После получения в четвертой миссии специальной брони вы сможете их развивать, получая очки умений в зависимости от сложности, на которой проходите тот или иной эпизод. Кроме персонажей, прокачивается и оружие, в зависимости от того, как часто вы его используете. Все это вкупе позволяет отнести Solstice Chronicles: MIA не просто к top-down шутерам, а к полноценным action/RPG в sci-fi сеттинге.

Да, оружие здесь в целом традиционное. Пистолет, о котором забываешь сразу же после получения чего-то помощней, почти бесполезный пистолет-пулемет, универсальная штурмовая винтовка, пару шотганов, снайперка, работающая в качестве рэйлгана, пулемет и плазменная пушка. Плюс на уровне можно найти тяжелое оружие с ограниченным боезапасом – огнемет, гранатомет, пушку, тяжелый пулемет и т.д. Классический набор.

Благодаря сочетанию умений дрона и класса, играется Solstice Chronicles: MIA очень неплохо. На первых порах количество врагов и их толщина (особенно у боссов) могут составить некоторую сложность, но когда вы поймете, как правильно использовать дрон, играть станет намного легче. Управление уровнем угрозы с помощью провокаций и действий, повышающих опасность (разведка, бомба, щит), действительно помогает изменить темп и рисунок игры под ваши собственные предпочтения. Естественно, в боях с боссами эти фокусы не проходят. Легче всего измотать их направленными минами и бомбами дрона.

Solstice Chronicles: MIA использует движок Unreal, но выглядит, скажем так, скромно. Здесь, как и положено по жанру, большую часть времени темно, но коридоры марсианских баз не отличаются разнообразием, а ржаво-рыжая палитра достаточно быстро надоедает. Из двух десятков уровней запоминается разве что лаборатория мутантов и густая трава перед биокуполом. Но самое обидное, что в Solstice Chronicles: MIA нет той атмосферы ужаса и неопределенности, которой отличалась, например, Shadowgrounds, при всей ее примитивной графике. С помощью теней и звуков можно было бы сделать многое, увы, Ironward не смогли реализовать потенциал сеттинга и движка.

В отличие от The Red Solstice, в которой вам нужно было управлять отрядом из четырех пехотинцев, время от времени используя тактическую паузу, в Solstice Chronicles: MIA все намного проще. Здесь есть кооперативный режим кампании, но только на двоих и только на одном компьютере, в любом случае, это почти чистый action, тактики здесь, за исключением управления уровнем угрозы, почти нет.

Кроме кампании, имеется режим Выживание, в котором вы должны выполнять некоторые задания командования на большой открытой карте и переживать волны противников, приправленных боссами. В определённые моменты игры можно эвакуироваться, сохраняя очки опыта, которые пойдут на прокачку персонажа для дальнейших вылазок. Забавно, но несколько однообразно.

В целом, Solstice Chronicles: MIA, несмотря на свою очевидную вторичность, неплохой top-down шутер, который очень хочет быть action/RPG. Игре не хватает вменяемого сюжета (финал вообще никуда не годится) и атмосферности. С другой стороны, action/RPG в sci-fi сеттинге – большая редкость, так что мы все-таки рекомендуем познакомиться с этой игрой, если не сейчас, то хотя бы во время одной из грядущих распродаж.

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