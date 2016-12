The Walking Dead: A New Frontier – переходный возраст

The Walking Dead, серия, с которой началось триумфальное шествие по миру эпизодических адвентюр Telltale Games, доросла до третьего сезона, а если учитывать еще и спин-офф The Walking Dead: Michonne, то и до четвертого. В этой части авторы представляют нам новых героев и наконец-то догоняют временную линию оригинального комикса, успевшего убежать далеко вперед.

The Walking Dead: A New Frontier Жанр адвентюра

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS

Разработчик Telltale Games

Издатель Telltale Games

Сайты telltale.com , Steam

Но начинается The Walking Dead: A New Frontier намного раньше, в первый день эпидемии, который вспоминает новый главный герой игры, Хавьер «Хави» Гарсия. Вообще, в третьем сезоне Telltale Games чуть изменила подход к истории. Теперь у нас сразу несколько сюжетных линий: линия Хавьера и его семьи в двух временных периодах, и линия Клементины, вспоминающей, что случилось с ней за два прошедших года.

Клементина, которой уже почти 13 лет, повзрослела. Это уже далеко не та маленькая девочка, которую вы помните по предыдущим частям игры. Она стала циничней, прагматичней, жестче. Девочка выросла. Клем вполне может постоять за себя, не теряется в опасных ситуациях, отлично владеет разнообразным оружием, не тушуется перед взрослыми, ничего не боится. В зависимости от принятых вами в предыдущих частях решений и окончания, полученного в The Walking Dead — Season Two, первое воспоминание Клементины будет разным и, вероятно, оно шокирует часть игроков. Для тех, кто не сберег сохранения из предыдущих частей, предлагается быстрый конструктор, позволяющий выбрать те или иные ключевые действия первых двух сезонов. Играть за Клем, к сожалению, можно только в воспоминаниях, с другой стороны, в оригинальной The Walking Dead – Season One девочка тоже была неиграбельным персонажем.

Сюжет The Walking Dead, всегда отличавшийся серьезностью поднимаемых в нем тем, в этот раз стал, кажется, еще взрослей. Он не только о выживании, но и об отношениях, семье, доверии. Клем, наученная горьким опытом, держится теперь вдалеке от людей, старается не заводить друзей, скрывает что-то, тяготящее ее. Хавьер, вынужденный заботиться о семье своего брата, чувствует влечение к его жене и ответственность за его детей.

Игровая механика The Walking Dead: A New Frontier не отличается от использованной в предыдущих частях серии. Геймплей все так же состоит из диалогов, осмотра локаций и коротких action-эпизодов. Их баланс стал практически идеальным, а переход из одного состояние в другое — еще более плавным.

Доработке подвергся и игровой движок Telltale Tool, используемый во всех играх компании. Появилась глубина резкости в некоторых сценах, текстуры стали более детальными, камера в неуправляемых игроком вставках работает более естественно, анимацию почти починили. Да и тормозов, характерных для Batman: The Telltale Series, уже нет.

В этот раз Telltale Games представила на старте сразу два эпизода нового сезона: Ties That Bind Part I и Part II. Это примерно 2–2,5 часа геймплея. На самом деле не очень много, но надо отметить, что и темп игры по сравнению с первым сезоном вырос, а событий, кажется, стало еще больше.

В конце второго эпизода герои игры встретят одного из ключевых и самых прикольных персонажей комикса – Иисуса. Учитывая, что серия догнала по временной линии оригинальный комикс, возможно появление и других героев, плюс иные пересечения двух историй.

Впрочем, не стоит забывать главное правило The Walking Dead и Game of Thrones – не привязывайтесь к персонажам. Ситуация и в комиксе, и в квесте меняется стремительно, и мирное сосуществование с ходячими мертвецами и окрестными бандами может очень быстро превратиться в кошмар, по сравнению с которым «Кровавая свадьба» покажется просто дружеской пирушкой.

Первые два эпизода The Walking Dead: A New Frontier получились яркими. Они проходятся на одном дыхании и оставляют приятное послевкусие. Как будет развиваться история дальше? Что же все-таки скрывает Клем? Сможет ли Хавьер спасти своих родственников? Встретятся ли герои игры с Риком? Посмотрим.

Если вы не любите ждать, рекомендуем покупать игру на распродаже уже после выхода всех пяти эпизодов. Даты еще не объявлены, но логика подсказывает, что случится это во втором квартале 2017 г.

На 2017 г. у Telltale Games запланированы еще две игры – Guardians of the Galaxy: The Telltale Series и Game of Thrones: Season Two. Кто еще знает, сколько совершенно новых проектов и следующих сезонов старых игр в рукаве у студии?! Кажется, что Telltale поставила разработку эпизодических адвентюр на поток, но, пока у них получается, и пока им удается нас удивлять, лично я не вижу в этом ничего плохого.

