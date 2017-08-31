Знакомство с новыми ультрабуками и трансформерами Acer Swift 5, Spin 5, Switch 7 Black Edition [IFA 2017]

Большинство презентаций Acer состоит из двух основных частей – компания рассказывает про ультрабуки и устройства для широкой аудитории, геймерские Predator, а также различную аксессуарику, которая пока не добирается до украинского рынка. С новыми Predator мы уже познакомились, осталось разобраться, чем интересны менее нишевые новинки.

Swift 5

Большинство ноутбуков «живут» пару лет – удачная модель успевает получить несколько обновлений аппаратной платформы, после чего приходит время обновлять ее дизайн. Линейка классических ультрабуков Acer Swift включает несколько моделей и «пятерка» – самая старая из них, внешне она напоминает игровые Aspire Nitro 2015 года. Поэтому анонс обновленного Swift 5, после того как в Нью-Йорке нам показали новые Swift 1 и 3, не выглядит удивительно.

Можно сказать, что перед нами совершенно новый ультрабук – он не похож на предшественника внешне и получил некоторые функции, которых не было раньше. В первую очередь стоить отметить то, что лэптоп стал заметно тоньше и легче.

Теперь внешняя часть корпуса (крышка дисплея и днище) выполнены из магниево-литиевого сплава, а подладонная область – из сплава магния и алюминия. По тактильным ощущениям сплавы больше напоминают какой-то новый вид пластика, хотя нельзя сказать, что Swift 5 ощущается дешевым.

Внешность модели – сплошная простота, как и у многих современных аналогов. Нет никаких узоров или чего-то другого привлекающего лишнее внимание. Скорее всего, в восприятии дизайна решающую роль будет играть цвет корпуса и акцентов на нем, тактильные ощущения от материалов.

С точки зрения характеристик модель предлагает стандартный набор из процессоров Core i5 и i7 восьмого поколения, вес меньше килограмма, время работы до 8 часов. Приятно, что минимальный объем дискового хранилища заявлен на уровне 256 ГБ. У Swift 5 появился сенсорный экран, хотя боковая рамка выступает над поверхностью дисплея и о наличии сенсорного слоя просто так не догадаешься. Ультрабук должен начать продаваться в декабре по цене от 1100 евро.

Switch 7 Black Edition

Новинка Switch 7 относится к устройствам формата 2-в-1 и получилась довольно необычной, даже нестандартной. Похоже, что производитель пытается предугадать интересы пользователей, выбирающих такие трансформеры.

Судите сами – этот 13,5 дюймовый ноутбук в форм-факторе планшета предлагает обычный низковольтный процессор и дискретную графику, перо от Wacom (храниться в корпусе), распознающее 4096 степени нажатия. Сам планшет весит 1,15 кг или 1,55 кг с клавиатурой – с одной стороны получается довольно мобильное решение, с другой – тяжелое и крупное, как для планшетов.

При этом Switch 7 не занимать интересных деталей. Например, в нем Acer в очередной раз пытается изобрести самую удобную откидывающуюся ножку-подставку. В нижней части расположены два выступа-кнопки. Ставите трансформер на стол и слегка придавливаете сверху – ножка «выстреливает», но складывать ее обратно приходится руками. По сравнению с конкурентами такое решение позволяет быстро перевести Switch 7 в рабочее положение, но при этом угол наклона ноги никак не регулируется, что может стать ограничением для некоторых потенциальных потребителей.

Еще одна интересная деталь трансформера – сканер отпечатков пальцев, встроенный под стекло справа. Продажи нового Switch начнутся в декабре, заявленная стоимость – от 2000 евро.

Spin 5, Nitro 5 Spin

Последний анонсированный ультрабук, Spin 5, объединяет под общим названием две модели с экранами диагональю 15,6 и 13,3 дюйма. Как можно догадаться из названия, эти лэптопы оснащаются специальным шарниром, который позволяет поворачивать дисплей на 360 градусов, и работать с ноутбуком в режиме планшета, «тента» и остальных.

Одна из особенностей устройства – стереодинамики, расположенные под дисплеем. По заявлению компании, это должно обеспечить хороший звук во всех режимах работы.

15,6-дюймовая версия оснащается графикой NVIDIA GeForce GTX1050, что позволяет назвать модель игровой, хотя и с определенной натяжкой. На это же намекает отдельная Nitro-версия с красными акцентами в дизайне. Ультрабук-трансформер поступит в продажу уже в сентябре по цене от 900 и 1000 евро, в зависимости от диагонали экрана.

Итоги

Похоже, что для IFA 2017 Acer оставили несколько нишевые и имиджевые устройства, или компания просто пытается поменять вектор развития, ищет способы «зацепить» чувства покупателя и сделать так, чтобы он выбирал не просто характеристики. Все анонсированные ноутбуки объединяет одно – ни одну из моделей нельзя назвать самой дешевой или топовой по характеристикам, но у всех есть свои уникальные особенности. Swift 5 стал более имиджевым – он крайне легкий, выполнен из необычных материалов и отличается достаточно большим сенсорным дисплеем. Switch 7 – очень нестандартный планшет 2-в-1. Мне сложно представить потенциального покупателя такого устройства, но если найдется потребитель, для которого все функции окажутся востребованными, то выбор может свестись к одной модели. К Spin 5 эти утверждения относятся в меньшей степени, но подобный форм-фактор и его модели использования мне в целом кажутся несколько надуманными. В любом случае, большинство новинок наверняка попадут в редакцию для полноценного тестирования, которое позволит подробно разобрать все достоинства и недостатки моделей. Тогда мы и сделаем окончательные выводы.