Аэропорт «Борисполь» подвергся «спам-атаке»: возможны задержки рейсов

Сегодня ряд крупных предприятиях государственного сектора, в частности аэропорт «Борисполь», подверглись спам-атаке. Об этом на своей странице в Facebook написал и.о. директора аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин, передает «Цензор.НЕТ».

«Внимание! Уважаемые коллеги/журналисты/пассажиры. Сегодня в аэропорту и в нескольких крупных предприятиях государственного сектора внештатная ситуация – спам-атака. Наши IT-службы пытаются совместными усилиями урегулировать ситуацию. В связи с внештатной ситуацией возможны задержки рейсов. Мы очень просим вас отнестись с пониманием, соблюдать спокойствие. Актуальную информацию о времени вылета вы можете прочитать на табло в терминале D в зоне вылета и на сайте аэропорта «Борисполь» kbp.kiev.ua», — рассказал он.

На момент подготовки материала – 15:50 по Киевскому времени – информация на сайте аэропорта отсутствует.

Источник: «Цензор.НЕТ»