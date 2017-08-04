DOOGEE открыла в Украине представительство и начнёт продажи смартфона DOOGEE MIX
Компания DOOGEE сегодня в Киеве объявила об открытии в Украине официального представительства. Как заявил Шерри Лю, генеральный менеджер DOOGEE в Восточной Европе, официальными представителями выступит сеть магазинов Brain. Они будут ответственны за продажи, продвижение бренда и гарантийное обслуживание.
Кроме этого, компания объявила о старте официальных продаж в Украине 14 августа смартфона DOOGEE MIX. Стоимость 5,5-дюймового аппарата с тонкими рамками и AMOLED дисплеем составит 6999 грн за версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, а также 7499 грн за модель, у которой объём оперативной памяти увеличен до 6 ГБ.
|Операционная система
|Android 7.0
|Процессор
|MTK Helio P25, 4xCortex-A53, 2,5GHz
|GPU
|Mali-T880
|Аккумулятор
|3380 мАч; есть поддержка быстрой зарядки
|RAM
|4 ГБ/6 ГБ LPDDR4x
|ROM
|64 ГБ
|Основная камера
|Двойная 16+8 мегапикселей; диафрагма f/2.0; сенсор Samsung ISOCELL
|Фронтальная камера
|5-мегаписельная; 86⁰ широкоугольный объектив
|Диагональ
|5,5 дюймов
|Дисплей
|Samsung Super AMOLED
|Размеры
|144х76,2х7,95 мм
|Вес
|193 грамм