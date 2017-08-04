DOOGEE открыла в Украине представительство и начнёт продажи смартфона DOOGEE MIX

DOOGEE открыла в Украине представительство и начнёт продажи смартфона DOOGEE MIX

Компания DOOGEE сегодня в Киеве объявила об открытии в Украине официального представительства. Как заявил Шерри Лю, генеральный менеджер DOOGEE в Восточной Европе, официальными представителями выступит сеть магазинов Brain. Они будут ответственны за продажи, продвижение бренда и гарантийное обслуживание.

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Кроме этого, компания объявила о старте официальных продаж в Украине 14 августа смартфона DOOGEE MIX. Стоимость 5,5-дюймового аппарата с тонкими рамками и AMOLED дисплеем составит 6999 грн за версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, а также 7499 грн за модель, у которой объём оперативной памяти увеличен до 6 ГБ.

Операционная системаAndroid 7.0
ПроцессорMTK Helio P25, 4xCortex-A53, 2,5GHz
GPUMali-T880
Аккумулятор3380 мАч; есть поддержка быстрой зарядки
RAM4 ГБ/6 ГБ LPDDR4x
ROM64 ГБ
Основная камераДвойная 16+8 мегапикселей; диафрагма f/2.0; сенсор Samsung ISOCELL
Фронтальная камера5-мегаписельная; 86⁰ широкоугольный объектив
Диагональ5,5 дюймов
ДисплейSamsung Super AMOLED
Размеры144х76,2х7,95 мм
Вес193 грамм

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