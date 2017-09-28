Facebook, Google и Twitter выступят перед Конгрессом по делу о вмешательстве России в выборы в США

На прошлой неделе Марк Цукерберг выступил с заявлением о вмешательстве России в выборы в США через Facebook и передаче доказательств Конгрессу. Теперь же ресурс ReCode, ссылаясь на слова людей, знакомых с вопросом, пишет, что 1 ноября в Конгрессе США пройдут очередные слушания по этому делу, а компании Facebook, Google и Twitter вызвали для дачи показаний.

В рамках допроса, который будет проводить специальный сенатский комитет по разведке Конгресса США, трем технологическим гигантам и их руководителям, как ожидается, придется прямо и публично отвечать на весьма щекотливые вопросы о масштабах использования их платформ пророссийскими силами для влияния на ход выборов. Также, вероятно, будут спрашивать о том, что они могли сделать со своей стороны для противодействия политической пропаганде.

Тем временем, спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса планирует допросить вышеупомянутые компании по этому делу в рамках собственного слушания, которое пройдет в Капитолии в октябре.

«В следующем месяце мы проведем открытое слушание с представителями технологических компаний, чтобы лучше понять, каким образом Россия использовала онлайн-инструменты и платформы для внесения смуты и влияния на наши выборы», – отметили члены комитета Адам Шифф и Майкл Конуэй, представители партий, соответственно, Республиканцев и Демократов в Палате представителей.

Точную дату в заявлении конгрессмены не назвали, но в комитете ReCode сообщили, что представители Facebook, Google и Twitter должны присутствовать на заседании.

Пока что только Facebook официально подтвердила, что получила приглашение выступить в Сенате. ReCode не удалось получить комментарии Google и Twitter.

Отметим, что Facebook уже ранее давала показания по делу о вмешательстве России в выборы президента США в обоих комитетах (Сената и Палаты Представителей), Google ранее в этом году выступала перед сенатским разведывательным комитетом, а Twitter должна посетить Капитолийский холм, чтобы ответить на вопросы законодателей, уже сегодня.

Источник: ReCode