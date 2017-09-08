Глава Deutsche Bank: «Большое количество» нашего персонала будет замещено роботами
Главный исполнительный директор Deutsche Bank Джон Крян заявил, что «большое количество» сотрудников компании в конечном итоге будет заменено роботами и другими видами технологий.
Выступая на банковской конференции Handelsblatt во Франкфурте, Крян высказал мнение, что эпоха бухгалтеров и банкиров, действующих как калькуляторы или счёты, подходит к концу.
«В наших банках у нас есть люди, которые ведут себя как роботы, делающие механические операции, завтра у нас будут роботы, которые ведут себя как люди», — сказал он.
Он отметил, что компании для выполнения задач не нужно столько людей, как есть сейчас. В дальнейшем нужно найти новые способы трудоустройства людей.
Крян не уточнил, сколько именно сотрудников в конечном итоге может быть заменено технологическими средствами, но сказал, что это будет «большое число». В настоящее время в Deutsche Bank работает около 100 тыс. сотрудников по всему миру.
Эксперты считают, что постоянное развитие технологий в банковской сфере и развитие рынка труда приведут к тому, что большое количество рутинных задач (например, ввод данных) будет автоматизировано. Уже сейчас в банках внедряются так называемые боты-советники, которые во многих случаях могут справляться с консультациями клиентов без привлечения сотрудников. В HSBC запущен такой сервис, который «будет использовать данные и алгоритмы для предоставления индивидуальных советов и рекомендаций, основанных на уникальных обстоятельствах».
Источник: businessinsider
- В последнее время всё чаще появляются новости о переходе различных компаний на использование роботов вместо живых людей. Недавно компания Changying Precision Technology Company в Китае заменила 90% сотрудников роботами. При этом продуктивность возросла на 250%, а доля брака сократилась на 80%. Также компания Foxconn сократила 60 тыс. сотрудников и заменила их роботами.
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- По данным доклада исследовательского института Mitsubishi, из-за повсеместного внедрения роботов с развитым искусственным интеллектом в одной лишь Японии количество рабочих мест к 2030 году сократится на 2,4 млн.
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- В докладе Всемирного экономического форума от 2016 года говорилось, что автоматизация приведет к потере более чем 5 млн рабочих мест в 15 наиболее развитых и развивающихся странах к 2020 году.
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