Глава Deutsche Bank: «Большое количество» нашего персонала будет замещено роботами

Главный исполнительный директор Deutsche Bank Джон Крян заявил, что «большое количество» сотрудников компании в конечном итоге будет заменено роботами и другими видами технологий.

Выступая на банковской конференции Handelsblatt во Франкфурте, Крян высказал мнение, что эпоха бухгалтеров и банкиров, действующих как калькуляторы или счёты, подходит к концу.

«В наших банках у нас есть люди, которые ведут себя как роботы, делающие механические операции, завтра у нас будут роботы, которые ведут себя как люди», — сказал он.

Он отметил, что компании для выполнения задач не нужно столько людей, как есть сейчас. В дальнейшем нужно найти новые способы трудоустройства людей.

Крян не уточнил, сколько именно сотрудников в конечном итоге может быть заменено технологическими средствами, но сказал, что это будет «большое число». В настоящее время в Deutsche Bank работает около 100 тыс. сотрудников по всему миру.

Эксперты считают, что постоянное развитие технологий в банковской сфере и развитие рынка труда приведут к тому, что большое количество рутинных задач (например, ввод данных) будет автоматизировано. Уже сейчас в банках внедряются так называемые боты-советники, которые во многих случаях могут справляться с консультациями клиентов без привлечения сотрудников. В HSBC запущен такой сервис, который «будет использовать данные и алгоритмы для предоставления индивидуальных советов и рекомендаций, основанных на уникальных обстоятельствах».

Источник: businessinsider