Google Chrome скоро позволит навечно глушить звуки на определенных сайтах

На днях в экспериментальном канале Canary вышла новая сборка настольного браузера Google Chrome. И это обновление содержит как минимум одну новую и важную функцию, которая с высокой долей вероятности в конечном итоге окажется в окончательной версии браузера.

Речь о возможности, которая позволит раз и навсегда заставить замолчать любой сайт. То есть можно будет навсегда выключить звуки на том или ином сайте. Это удобно, к примеру, для работы с сайтами, которые злоупотребляют роликами и аудиоконтентом, воспроизводящимися автоматически сразу же при запуске страницы.

Соответствующий переключатель выключения звука находится в контекстном подменю Page Info (скриншот выше).

После активации функции тот или иной сайт впредь не издаст ни единого звука, пока пользователь не отменит действие. Сейчас данная функция, если говорить о стабильных версиях браузера Google Chrome, работает совершенно иначе – можно отключить звук на конкретной вкладке, но действие это не запоминается для конкретного сайта, а отменяется после закрытия вкладки или самого браузера.

Если команда разработчиков в конечном итоге все же решится перенести данное нововведение в стабильный канал, то функцию стоит ожидать там в ближайшие месяцы. А пока пользователи, желающие экспериментировать, которых на страшат сопряженные с использованием экспериментальных сборок рисков, могут установить последнюю версию Chrome Canary и опробовать новую функцию выключения звука, предварительно активировав ее в настройках («—enable-features=SoundContentSetting»).

Источник: gsmarena