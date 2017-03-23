Игра Super Mario Run вышла на Android на день раньше намеченного срока

Nintendo, как известно, долго противилась мобильным играм на чужих платформах, но динамично меняющийся игровой мир заставил прогнуться под себя и потомков японских самураев. Затем весьма неожиданно в ходе сентябрьской презентации Apple компания Nintendo анонсировала игру Super Mario Run на iOS с последующим выпуском в декабре и подтвердила ее приход на Android в марте. Первоначально релиз Super Mario Run планировался на 23 марта, то есть, на сегодня, но уже вчера игра появилась в каталоге Google Play Store.

Между версиями Super Mario Run для iOS и Android нет абсолютно никаких отличий. Загрузить базовую версию игры и пройти несколько уровней можно бесплатно, но в итоге придется заплатить $10, конечно, если захотите получить доступ ко всему контенту. На Android сразу вышла Super Mario Run версии 2.0 с режимом Easy Mode и прочими новыми возможностями, которые лишь недавно были добавлены на iOS. Вполне вероятно, что в ближайшее время нас ожидают новости о том, как Super Mario Run снова и снова бьет рекорды загрузок на Android, как это было на iOS.

Игра Super Mario Run вышла на iOS 15 декабря, причем сразу в 150 странах и с большой помпой (имеется в виду масштабная рекламная кампания по случаю выпуска игры). За первые сутки Super Mario Run скачали более 2,8 млн пользователей устройств с iOS, а к четвертому дню счетчик загрузок перевалил за 40 млн раз. В начале прошлого месяца Super Mario Run взяла новый рубеж – 78 млн загрузок, хотя купили игру менее 10% пользователей.

Источник: Nintendo (Twitter) и Google Play