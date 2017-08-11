ITC инициирует расследование в отношении Apple

Комиссия по международной торговле США (ITC) инициирует расследование в отношении компании Apple, которую Qualcomm обвиняет в нарушении шести патентов, не относящимся к отраслевым стандартам.

В июле Qualcomm обратилась с жалобой в ITC и потребовала запрета импорта в США смартфонов iPhone и других продуктов Apple, в которых незаконно используются принадлежащие ей патенты. Речь идёт о технологических решениях, которые позволяют увеличить продолжительность автономной работы от батареи при обработке графики, интернет-трафика, загрузке устройства, управлении питанием антенны, управлением производительностью. Qualcomm подготовила небольшой справочный материал, чтобы объяснить, для чего используется каждый из нарушенных патентов.

Qualcomm также подала иск против Apple по тем же шести патентам в окружном суде США в Южном округе штата Калифорния, а также в Германии.

Qualcomm направила иск в ITC в рамках ответных действий на судебный иск Apple, поданный в январе этого года. Затем, уже в июне, перечень претензий Apple к Qualcomm был расширен. Она обвинила Qualcomm в нарушении майского предписания Верховного суда по существу, дважды требуя выплаты за изобретения – при продаже чипов и через роялти.

Вместе с тем, Apple утверждает, что Qualcomm взимает «непропорционально высокие» вознаграждения за использование своих патентов и злоупотребляет своим положением в качестве лидера рынка модемов для смартфонов. Qualcomm является основным поставщиком LTE-модемов. Однако многие из этих патентов относятся к стандартам, что требует их лицензирования по справедливой и разумной ставке.

Apple также преследует Qualcomm в судебном порядке в Китае и Великобритании.

Затянувшиеся патентные разбирательства дорого обходятся компании Qualcomm. Помимо дополнительных расходов на ведение дел компания не получает запланированных доходов. В итоге, в апреле Qualcomm снизила прогнозный доход на $500 млн из-за прекращения платежей в виде роялти от продаж iPhone и iPads. В июле было зафиксировано падение чистой прибыли компании на 40% — до уровня $800 млн. Для сравнения, в аналогичном периоде предыдущего года компанией Qualcomm была получена чистая прибыль в сумме $1,4 млрд.

Источник: cdrinfo