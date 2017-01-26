Какую гарантированную скорость доступа в интернет начали указывать украинские провайдеры с 1 января 2017 года, после вступления в силу соответствующего решения НКРСИ

Согласно принятому прошлой осенью решению НКРСИ «О внесении изменений в Основные требования к договору о предоставлении телекоммуникационных услуг» украинские интернет-провайдеры обязаны с 1 января 2017 года явно указывать минимальные значения скоростей передачи и приема данных. Причем, если раньше провайдеры обычно указывали максимальную скорость доступа (к примеру, до «до 100 Мбит/с»), то теперь они же должны указывать минимальную гарантированную скорость доступа. С момент вступления решения в силу прошло чуть меньше месяца и издание ЛІГА.net решило узнать у крупных игроков украинского рынка ШПД, как именно они отреагировали на данную ситуацию и какие скорости теперь указывают в договорах.

Отметим, что в свое время НКРСИ принимало данное решение для того, чтобы у провайдеров появился стимул инвестировать в инфраструктуру. Таким образом добросовестные компании должны были получить конкурентное преимущество перед демпингующими нелегальными провайдерами. Якобы указание минимальной гарантированной скорости позволит продавать интернет дороже, так как клиенты потянутся к более качественным (и дорогим) услугам, а рынок, на котором царит демпинг, сдвинется с мертвой точки.

Естественно, украинские провайдеры по-разному интерпретировали новую норму. К примеру, в Укртелекоме, крупнейшем операторе на рынке скоростного интернета, компания установила нижний лимит на уровне 64 Кбит/с. Примечательно, что точно такую же минимальную скорость на услугу приема и передачи данных установил и еще один крупный интернет-провайдер — Воля.

«Эта скорость, как мы считаем, может быть достигнута на любом клиентском оборудовании при любых условиях и способах замера», — рассказывает директор по корпоративным коммуникациям Укртелекома Михаил Шуранов.

Отметим, что Укртелеком и Воля оказывают услуги интернет-доступа на базе более старых технологий, чем большинство менее крупных игроков рынка. Стандарт ADSL первой компании и стандарт Docsis второй в скоростном плане заметно уступают современным оптоволоконным сетям, на базе которых работают более продвинутые игроки рынка.

При этом оптоволоконные провайдеры, с которыми пообщалось издание ЛІГА.net, указали еще меньшую «минималку». Директор интернет-провайдера Ланет Мариан Ивасюк говорит, что в договорах установили минималку на уровне 1 Кбит/с, так как ноль — это отсутствие услуги, а 1 кбит/с хотя бы можно измерить. Директор одного из юрлиц группы Триолан Вадим Сидоренко отмечает, что они, наоборот, решили указать в качестве минимально возможной нулевую скорость доступа.

«Ведь если пропало электричество и сетевое оборудование не работает, кто-то кабель перерезал или у абонента Wi-Fi роутер завис, то какая может быть минимальная скорость? Только ноль! Все, кто скажут, что у них минимально возможная скорость выше нуля, или лгут, или не понимают», — рассуждает Сидоренко.

В Киевстаре, который является номером два по количеству интернет-абонентов и тоже предоставляет услугу на базе новых оптоволоконных сетей отметили, что минимальные скорости передачи и приема данных для услуг доступа в интернет для фиксированной связи составляют 10 Мбит/с, если иное не предусмотрено условиями договора. При этом есть и провайдеры, которые предпочли вообще убрать из описания своих услуг слово «интернет», а также те, кто вовсе не озаботился изменением текста, продолжая указывать привычные цифры «до 20/50/100 Мбит/с».

Руководитель НКРСИ Александр Животовский отметил, что регулятор не сможет проверить, какую именно скорость указали в договорах все телеком-провайдеры страны (в реестре их всего около 6 тысяч; большая часть оказывает услуги интернет-доступа). Однако комиссия будет руководствоваться объемом жалоб со стороны пользователей — чем больше жалоб на несоответствие минималки, тем больше вероятность того, что к оператору придет проверка. Если компания не сможет устранить недостатки в предоставлении услуг, не будет реагировать на предписания комиссии, то после нескольких визитов проверяющих может встать вопрос об аннулировании лицензии.

Источник: ЛІГА.net