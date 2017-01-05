Microsoft может до конца года начать обновлять дизайн Windows 10

Как сообщает MSPoweruser, внутри Microsoft идёт разработка обновлённого интерфейса операционной системы Windows 10, получившего кодовое название Project NEON. По предварительной информации, речь идёт о редизайне ряда элементов ОС, а не о полной смене интерфейса.

Основной упор в Project NEON сделан на использование новой анимации, а также более простую логику организации элементов. Источник называет это смесью интерфейса Aero Glass из Windows 7 и анимации из Windows Phone 7/8.

Кроме этого, Microsoft добавит в дизайн Windows 10 новый эффект под названием Acrylic — лёгкое размытие фона, боковой панели навигации или приложений. На данном скриншоте показано использование Acrylic в боковой панели:

Новую анимацию и эффект размытия уже можно увидеть в приложении Groove Music из последнего билда Windows 10 Insider Preview. В нём используются то, что в Microsoft называют «связанные анимации» (Connected Animations): во время прокрутки изображение артиста уменьшается, а его описание скрывается:

Ещё один пример использования размытия Acrylic, боковая панель и «Входящие» в Outlook Mail:

Пока всё это можно отнести к ранним планам и концептам, которые сейчас прорабатываются в Microsoft. По сообщению источника, в компании хотят начать внедрять наработки из Project NEON в Windows 10 вместе с обновлением Redstone 3, которое ожидается к концу года.