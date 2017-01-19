Microsoft представила новую версию инструмента для анализа производительности игр на DX12, способного улучшить оптимизацию проектов с поддержкой нового API

Как известно нынешнее положение дел у DirectX 12 мягко говоря, удручающее. Этот новый низкоуровневый API оказался не настолько эффективным, как увещевали создатели. По крайней мере сейчас он не пользуется особой популярностью у разработчиков, предлагает немногим большую производительность, чем предыдущая версия DX11 и поддерживается в основном проектами, изданными самой Microsoft. Пытаясь изменить ситуацию, компания представила обновленное средство отладки, именуемое PIX (не путать с Pix для iOS). Новая версия инструмента уже доступна для скачивания.

Согласно описанию, программа может быть использована для анализа и более тонкой настройки игр, имеющих поддержку DirectX 12, а её последняя бета-версия позволяет разработчикам анализировать производительность игр, использующих новый API.

Текущая бета-версия получила новые режимы отладки и анализа рендеринга графики в Direct3D 12, позволяющие разработчикам отследить производительность, использование многопоточности всеми CPU и GPU и дать представление как распределяется память в играх. PIX предназначена только для 64-битных приложений (UWP (Universal Windows Platform, универсальная поддержка десктопных и мобильных приложений) и Win32), x86 не поддерживается.

Теоретически такие действия Microsoft смогут привести к повышению производительности игр на DX12. Конечно же, при условии, что разработчики соблаговолят качественно оптимизировать игры, применяя PIX в своих новых проектах.

Последние бета-версии PIX доступны для скачивания в официальном блоге Microsoft.

Источник: DSOGaming