Резерв+ от Минобороны: 250 тыс. регистраций за 1,5 суток, доступность в 176 странах и «пока» без электронных повесток

На второй день работы в приложения Минобороны обновили свои данные более 246 тысяч граждан, что в 83 раза больше, чем через Центры предоставления административных услуг и в «десятки» по сравнению с ТЦК — по словам заместителя министра обороны Украины Екатерины Черногоренко.

Также в Резерв+ зафиксировано 612 199 уникальных авторизаций по устройству.

«Резерв доказывает, что украинцы смелые, выбирают онлайн и верят в цифровизацию. Цифра — это не только удобство, это уже образ мышления и lifestyle нашей страны. Мы продолжаем работать, чтобы устранить все ошибки и сделать приложение максимально удобным», — написала Черногоренко.

Среди будущих функций анонсированных для Резерв+ — отображение военно-учетного документа с QR-кодом, а также возможность подачи заявки и просмотра доступных вакансий в ВСУ. Что касается электронных повесток, то в эфире телемарафона Черногоренко заявила, что пока их через приложение не планируют отправлять:

«В приложении по состоянию на сейчас точно никому не придет повестка. Мы работаем над тем, чтобы граждане могли увидеть именно информацию о себе из «Оберега» и могли выполнить свой законный долг — обновить данные».

С 18 мая в Украине вступил в силу обновленный Закон о мобилизации — с этого дня все мужчины в возрасте 18-60 лет в течение 60 дней (до 16 июля включительно) должны обновить свои учетные данные. Скачать приложение Резерв+ можно в App Store и Google Play. Также для обновления данных можно обратиться напрямую в Центры предоставления административных услуг или ТЦК.

Ранее в соцсетях сообщали, что работает Резерв+ не у всех — в частности возникали проблемы из-за авторизации с подтверждением в мобильном банкинге.