Брейди Снайдеру из XDA нравится использовать музыкальный плеер Apple iPod Classic в 2024 году, но этому мешают проблемы с устройством, которому более 20 лет. Поэтому он добавил iPod Classic 2008 года SSD, порт USB-C и Bluetooth.

Один из лучших способов продлить жизнь старого компьютера или портативного гаджета — заменить жесткий диск, с которым он поставлялся, на SSD. Плееры iPod Classic в свое время получили HDD 1,8″, а iPod Mini имели 1″ HDD. Портативные устройства часто падали, стучали и тряслись, поэтому многие механические накопители данных вышли из строя. Энтузиаст использовал плату iFlash SATA, чтобы подключить накопитель M.2 Kimgston на 512 ГБ к коннектору жесткого диска.

Разборка iPod шестого или седьмого поколения — «один из самых сложных процессов вскрытия, которые вы когда-либо делали». iFixit присвоил процессу замены жесткого диска iPod Classic наивысший возможный рейтинг «очень сложно». Почти на каждом этапе есть предупреждения, весь процесс может занять до двух часов. Однако установить плату iFlash SATA уже легче. Он имеет разъем DDK Zif, который подключается к ленточному кабелю жесткого диска iPod, и оснащен слотом M.2 с фиксаторами SSD на месте. Также в комплекте есть термопрокладка, которая помогает охлаждать SSD.

«Есть очевидные недостатки, которые следует учитывать при рассмотрении возможности оснащения iPod Classic SSD. Поддерживаются только определенные диски, и они могут перегреваться. Во многих случаях использование SSD с iPod на самом деле медленнее, чем использование карты microSD. И не каждый iPod хорошо работает с таким количеством памяти. Только некоторые модели iPod Video пятого поколения и iPod Classic седьмого поколения могут даже распознать такой объем памяти, а ограничения оперативной памяти уменьшают количество песен, которые можно сохранить. Это был веселый проект, но я бы порекомендовал всем, кто достает свой старый iPod из ящика, обновить его с помощью карты microSD вместо SSD».

Более практичным обновлением стал набор для модификации от Moonlit Market, который добавляет USB-C и Bluetooth к iPod Classic. К сожалению, обновление SSD и модификация USB-C/Bluetooth несовместимы без создания специального корпуса, который учитывает толщину всех компонентов. В комплекте есть несколько вещей, которые делают его уникальным. Во-первых, процесс происходит без пайки. Специальная плата подключается к стандартным аудиоразъемам и разъемам для батареи iPod. Также ничего не надо демонтировать с iPod Classic. Многие предыдущие реализации Bluetooth или USB-C на iPod удаляют разъем для наушников или 30-контактный разъем.

Онлайн-курс "Створення особистого бренду" від Skvot. Прокачайте особистий бренд для підсилення власного бізнесу, підвищення продажів та впізнаваність на ринку. Дізнатись більше про програму курсу і досвід лектора

В наборе Moonlit Market нет зажимов, поэтому нужно использовать клей, чтобы закрепить плату прикрепленной к корпусу. Также соединение Bluetooth иногда может прерываться, даже после принятия мер для уменьшения помех, например удаления электромагнитного экранирования за дисплеем.

В целом самым полезным было обновление USB-C. Недостатков практически нет, поскольку можно использовать для зарядки порт USB-C или старый 30-контактный разъем. Если припаять еще три провода, порт USB-C также можно использовать для передачи данных. Брейди Снайдер говорит, что использовать Apple iPod в 2024 году «это весело» и не приводит никаких практических аргументов.

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.