Успехи Nvidia за 5 лет увеличили состояние Дженсена Хуанга с $3 млрд до $90 млрд

Пять лет назад генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг владел долей своей компании стоимостью примерно $3 млрд. Однако благодаря успешному развитию бизнеса и рекордному росту акций на этой неделе теперь его капиталы составляют более $90 млрд.

Nvidia объявила свои финансовые результаты по результатам деятельности в первом квартале этого года. При этом прибыль превысила оценки, а продажи выросли более чем на 200% третий квартал подряд благодаря спросу на процессоры для обработки задач искусственного интеллекта. Хуанг также представил лучший, чем ожидалось, прогноз и сообщил инвесторам, что компания видит ненасытный спрос на свои GPU для ИИ.

Такие замечательные новости подтолкнули стоимость акций Nvidia на бирже. Если по состоянию на 22 мая одна акция стоила примерно $950, то в пятницу торги закрылись уже на значении $1064,69. За 5 дней цена акций выросла на 126,86 (+13,53%).

Дженесен Хуанг владеет примерно 86,76 млн акций Nvidia, или более 3,5% акций компании. Благодаря такому подорожанию акций, стоимость его доли за 5 дней выросла примерно на $11 млрд. Общая стоимость его доли акций теперь составляет более $92,3 млрд.

В общем только в этом году акции Nvidia выросли более чем вдвое после утроения в 2023 году. За последние 5 лет они выросли примерно в 28 раз. Хуан добавил акции к своей доле в 2022 году, когда их стоимость достигла относительного минимума перед бумом ИИ.

Сейчас компании Nvidia принадлежит около 80% рынка чипов ИИ, а Хуанг входит в 20 самых богатых людей мира.

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Источник: cnbc