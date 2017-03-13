NextEV представила футуристический концепт самоуправляемого электромобиля EVE, в котором можно жить [фото и видео]

Китайский стартап NextEV, наделавший немало шума своим «мегаваттным» электрическим гиперкаром NIO EP9 и обещаниями выпустить бюджетный аналог Tesla Model X по цене «Тойоты», снова оказался в центре внимания. В рамках фестиваля SXSW компания продемонстрировала футуристический концепт самоуправляемого электромобиля EVE. Как утверждается, разработка является воплощением представлений производителя об автомобиле ближайшего будущего. Говоря точнее, автомобиле из 2020 года. Этот год создатели EVE выбрали неспроста, ведь ожидается, что технологии автоматического вождения станут реальностью именно в 2020 году.

По аналогии со многими другими концептуальными автомобилями будущего (из последних на ум приходят Mercedes F 015 и Peugeot Instinct), NextEV EVE предлагает полностью автономные поездки и комфортабельный кожаный салон класса люкс. Как можно увидеть на изображениях и видео к заметке, в своих фантазиях создатели NextEV EVE решили себя ничем не ограничивать и шагнули гораздо дальше предшественников. Демонстрация вышла очень эффектной и произвела немалый резонанс. Чего стоит только обтекаемая форма кузова, которая буквально сливается с колесами автомобиля и широкое лобовое стекло, простирающееся от передней части через всю крышу к задней части автомобиля, которое по совместительству является дисплеем для отображения приложений дополненной реальности.

Просторный салон автомобиля больше похож на салон самолета первого класса. Он рассчитан на шесть пассажиров, специальный механизм раздвижных дверей призван сделать посадку и высадку максимально удобной для пассажиров. Некоторые кресла внутри автомобиля раскладываются в полноценные диваны, имеется раскладной столик (такой же, как в самолете) и всевозможные отсеки для хранения личных вещей. Доступ ко всем функциям и возможностям автомобиля можно получить прямо из встроенной в каждое кресло сенсорной панели управления.

Отдельно отмечается бортовой помощник автомобиля по имени NOMI, построенном на принципах искусственного интеллекта (ИИ). Он управляет автомобилем и всеми его системами, постоянно следит за состоянием водителя, предупреждая, например, что он слишком устал, а также изучает интересы и привычки пассажиров, выводя на огромный прозрачный дисплей различную интересную для каждого из них информацию. Из остального можно отметить функцию вызова автомобиля из любого места, несколько светодиодных индикаторов оповещения о маневрах автомобиля (в нижней части дверей и на капоте) для пассажиров и других автомобилей.

Одним словом, мечта, а не машина. Но все это звучит уж слишком хорошо, чтобы быть правдой. В пользу того, что серийного автомобиля на базе NextEV EVE нам не видать, как собственных ушей (по крайней мере, в обозримом будущем) говорит и то, что производитель не приводит никаких данных о технических параметрах автомобиля. Остается надеяться, что до 2020 года уровень развития технологий будет достаточно высоким для воплощения подобных идей в реальных автомобилях.

Источник: Mashable