NHTSA опубликовало результаты расследования смертельного ДТП с электромобилем Tesla. И все же автопилот безопаснее человека

Национальное агентство по безопасности дорожного движения в США (NHTSA) опубликовало 13-страничный отчет, составленный по результатам расследования того самого смертельного ДТП с электромобилем Tesla Model S. Составители отчета соглашаются, что потеря человеческой жизни в результате ДТП – это большая трагедия и компании Tesla предстоит сделать еще очень многое для повышения надежности и безопасности функции Autopilot. Но в целом эта функция делает автомобили гораздо безопаснее и этот тезис четко прослеживается на всех 13 страницах отчета.

Пожалуй, ключевым выводом, является то, что после запуска функции Tesla Autopilot число ДТП с участием автомобилей Tesla, в которых срабатывали подушки безопасности, снизилось в среднем на 40%. Надо сказать, что это достаточно внушительная цифра, хотя другие обновления Tesla, направленные на повышение безопасности и вышедшие в этот период, отчет не учитывает. Кроме того, это подтверждает утверждение Маска о том, что автопилот электромобилей Tesla водит вдвое безопасней, чем человек.

Важным в отчете является упоминание, что система экстренного автоматического торможения (AEB) в электромобилях Tesla, как, впрочем, и аналогичные системы в автомобилях других компаний, по своей природе не гарантируют полной защиты, так что полностью полагаться на них не стоит ни при каких обстоятельствах. Специалисты NHTSA отмечают, что предотвращение столкновения с перпендикулярно пересекающим дорогу транспортным средством, лежит за пределами ожидаемых возможностей системы. Более того, отмечается что ни один из протестированных администрацией автомобилей не предусматривал подобный сценарий.

В отчете четко разграничиваются функция Autopilot, которая, по сути, является продвинутой версией круиз-контроля с некоторыми возможностями автоматического вождения, и система автоматического торможения AEB, работающая независимо от автопилота.

Анализ данных о ДТП показал, что аварийное торможение не сработало, поскольку, опять-таки, система не учитывала подобный сценарий, но у водителя было «по меньшей мере семь секунд», чтобы среагировать и избежать столкновения, тогда как в большинстве изученных NHTSA ДТП возникают в течение 3-4 секунд. Причем даже при столь стремительном развертывании событий большинство водителей предпринимают какие-либо действия (тормозят либо сворачивают в сторону), тогда как в случае аварии во Флориде, владелец Tesla Model S не делал вообще ничего. Водитель седельного тягача, именуемого в простонародье фурой, с которым столкнулся электромобиль Tesla Model S, ранее заявлял, что водитель «теслы» в этот момент смотрел кино, но никаких доказательств этих слов не было.

После инцидента многие критиковали Tesla за недостаточное внимание к безопасности функции и отсутствие защитных мер, предотвращающих саму возможность просмотра фильмов с включенной функцией и другие нежелательные сценарии вроде засыпания. Позже компания выпустила новую версию функции Autopilot под порядковым номером 8.0, которая больше задействует данные радара и требует от водителей постоянно следить за дорогой и держать руки на руле. С тех пор было немало сообщений, как новая функция Autopilot 8.0 предотвращает аварии, включая недавнее с Model X. Кроме того, компания представила новое поколение своего автопилота, основанное на новой аппаратной платформе (Model S и Model X, выпущенные в октябре 2016 года и позже), которое на этой неделе получило обновление Enhanced Autopilot. Остается добавить, что грядущая младшая модель Model 3 тоже будет оснащаться новым автопилотом.

Источник: TNW и The Verge