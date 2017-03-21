Новый 9,7-дюймовый планшет Apple iPad, заменивший iPad Air 2, стоит от $329

Тихо и без какого-либо шума Apple обновила свою линейку планшетных компьютеров iPad, заменив 9,7-дюймовый iPad Air 2 новой моделью, которая называется просто iPad.

Начать следует с того, что новый iPad ощутимо дешевле своего предшественника. Базовая версия с модулем Wi-Fi и 32 ГБ флэш-памяти оценивается в $329, тогда как модель с сотовым модемом 4G и аналогичным объемом памяти стоит $459.

С технической точки зрения новый iPad – практически точная копия старой модели iPad Air 2, за исключением аппаратной платформы – место старой SoC A8X заняла более новая 64-разрядная однокристальная система A9, дебютировавшая в смартфонах iPhone 6S и 6S Plus, и габаритов (новая модель тоньше – 6,1 против 7,5 мм и легче –437 и 444 г против 469 и 478 г за версии с Wi-Fi и LTE). В остальном же никаких отличий нет.

Новый планшет Apple iPad сегодня без всякого шума появился на официальном сайте компании. Одновременно с ним каталог компании пополнили iPhone 7 и iPhone 7 Plus в красном корпусе, выпущенные в рамках инициативы (Product) Red, а также новые версии iPhone SE с 32 и 128 ГБ флэш-памяти.

В официальном заявлении старший вице-президент Apple по вопросам глобального маркетинга Фил Шиллер заявил, что новый и более доступный iPad с 9,7-дюймовым экраном Retina и новым чипом A9 должен заинтересовать покупателей.

Источник: Apple